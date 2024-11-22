«Реал» почти год не может открыть бар-ресторан на «Бернабеу» с ожидаемым доходом 15 млн евро в год. Подрядчик срывал сроки и мог присвоить миллионы от спонсоров, будет суд

Бар под крышей стадиона «Реала» не могут открыть из-за проблем с подрядчиком.

Мадридский клуб планировал запустить бар-ресторан SkyBar на «Сантьяго Бернабеу» еще в прошлом сезоне, однако он простаивает уже несколько месяцев, так как подрядчик не уложился в сроки и бюджет.

Компания Anastia Gourmet Hostelería, назначенная ответственной за проект, имела небольшой опыт работы и уставной капитал в размере всего 3 тысяч евро. Изначально ресторан собирались открыть к декабрю 2023 года, но открытие несколько раз переносилось по вине подрядчика. Также был превышен изначальный бюджет: планировалось потратить 4 млн евро, но расходы выросли до 7 млн.

В бар-ресторан вложились крупные компании, среди них – Heineken и Schweppes. Каждая внесла авансом более миллиона евро, чтобы проспонсировать запуск. Поскольку бар не открывался в течение многих месяцев, в конечном счете все компании заявили, что не будут принимать участие в проекте до тех пор, пока авансы не будут возвращены. Однако подрядчик не возвращал вложенные деньги, из-за чего компанию заподозрили в мошенничестве.

Позднее 51% активов компании Anastia выкупила группа инвесторов Гарсия-Дельгадо. Она взяла на себя работу над баром и пообещала в течение месяца отдать компаниям 6 млн евро, но этого не произошло. Чтобы избавиться от проблемного актива и заработать, инвесторы выставили компанию Anastia на аукцион.

«Реал», крайне недовольный ситуацией, потребовал у компании добровольной сдачи помещения, а также сообщил о расторжении контракта, запретив представителям компании доступ на «Бернабеу». Это, в свою очередь, не понравилось компании Anastia: она подала иск к «Реалу» на 15 млн евро из-за того, что ей не дают эксплуатировать принадлежащее ей помещение.

Независимо от того, чем закончится дело, «Реал Мадрид» уже ищет возможных покупателей помещения, на этот раз рассматривая более крупные компании. Потенциальный доход бара-ресторана оценивается в 15 млн евро в год, однако пока непонятно, когда клуб сможет запустить его в эксплуатацию.