«Реал» отменил концерты на «Бернабеу» до весны. Из-за жалоб соседей на шум

У «Реала» трудности с нефутбольным заработком на обновленном «Сантьяго Бернабеу». Из-за жалоб местных жителей на шум и нормам городских властей клуб отменил все концерты с октября по март.

За это время «Мадрид» должен решить проблемы со звукоизоляцией.

«Реал» хотел перенести концерты на «Метрополитано», но «Атлетико» отказался

После реконструкции на «Бернабеу» все чаще организовывали нефутбольные мероприятия. И это напрягло местных жителей. El Confidential пишет, что от районных ассоциаций поступили «тысячи жалоб на неоднократное несоблюдение ограничений по уровню шума, а также на выросшее количество конфликтов и мусора».

По словам организаторов концертов, «Реал» уведомил об отмене событий на арене из-за предупреждений властей.

Больше всего пострадала южнокорейская группа Music Bank, которая планировала выступить на «Бернабеу» 12 октября и даже организовала трансляцию на корейском телевидении. Ее концерт отменен совсем.

А вот три других, по данным Relevo, переносят на весну-лето следующего года. Речь идет о выступлениях испанских певиц Айтаны (планировала два концерта в конце декабря) и Лолы Индиго (март 2025 года).

El Confidential сообщает, что на эти концерты уже выкуплено 240 тысяч билетов. До того, как огорчить промоутеров, «Реал» искал другие варианты. Обращался за помощью даже к «Атлетико», но там отказались предоставлять арену, потому что не проводят концерты в футбольный сезон – берегут газон.

«Реал» хвастался, что новый «Бернабеу» позволяет и играть в футбол, и танцевать, хотя газон периодически критикуется . А вот шумовой нюанс продумать не удалось.

В общем, у менеджмента добавилось головной боли. По некоторым данным, промоутеры The Rock Entertainment и Universal Music могут потребовать возмещение ущерба.

Клуб сотрудничает с властями и обещает все исправить

«Реал» заявил, что стремится к соответствию нормам.

«Это решение – часть серии мер, которые клуб принимает для обеспечения строгого соблюдения действующих муниципальных правил во время концертов. Несмотря на звукоизоляцию «Сантьяго Бернабеу» и принятые дополнительные меры, соблюдение этих норм различными организаторами и промоутерами было затруднено.

«Реал» продолжит работать над созданием необходимых условий для производства и трансляции звука, которые позволят проводить концерты на нашем стадионе.

Помимо концертов, «Бернабеу» оборудован для проведения множества мероприятий и шоу, которые будут продолжаться в рамках проекта по развитию стадиона.

«Реал» продолжит сотрудничать с властями Мадрида в вопросах устойчивого развития и сотрудничества и всегда будет стремиться к тому, чтобы деятельность стадиона гарантировала приверженность клуба интересам города и была полезной для городской среды».

Новый «Бернабеу» приносит огромные доходы

За сезон-2023/24 «Реал» заработал со стадиона 310 миллионов евро, а по планам клуб хочет довести доходы до 400 млн в год. Для сравнения: до реконструкции рекордная выручка с «Сантьяго Бернабеу» составляла 170 млн евро в год.

В конце прошлого сезона на «Бернабеу» дважды за два дня выступила Тейлор Свифт. Заявок на билеты было столько (почти 400 тысяч), что вторую дату добавляли дополнительно.

Согласно Marca, общая выручка с двух концертов Свифт составила чуть больше 13 млн евро: 70%, то есть 9,1 млн евро, пошли клубу. Relevo писал, что приезд влиятельной поп-звезды и ажиотаж вокруг вызвали настоящий фурор в клубе – это была первая большая проверка обновленного «Бернабеу», и результат очень порадовал руководство.

А вот жителей района, похоже, шум очень напряг.

«Реал» в восторге от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу». Собрали 150 тысяч и заработали под 10 млн евро!

Oasis-форма «Сити» – красота! Начнут ЛЧ в стиле дебютного альбома Галлахеров

Фото: East News /AP Photo/Manu Fernandez, Ricardo Rubio; instagram.com/Wilma_Lorenzo ; instagram.com/bernabeu