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Пенальти в ворота «Ливерпуля» поставили за фол Робертсона на границе штрафной в матче с «Саутгемптоном». ВАР одобрил решение: «Нет доказательств, что контакт был за пределами штрафной»

В ворота «Ливерпуля» поставили спорный пенальти в матче с «Саутгемптоном».

На 40-й минуте игры 12-го тура АПЛ (1:1, перерыв) арбитр Сэмюэл Барретт назначил пенальти в ворота мерсисайдцев за фол Энди Робертсона на Тайлере Диблинге на границе штрафной.

Куивин Келлехер отбил удар Адама Армстронга с точки, но пропустил с добивания.

Фото: скриншот трансляции Viaplay

АПЛ дала комментарий о решении судей.

«Решение судьи поставить пенальти проверено и подтверждено ВАР, который посчитал, что нет убедительных доказательств того, что контакт произошел за пределами штрафной площади», – говорится в сообщении лиги.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Premier League Match Centre
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
видеоповторы
logoАдам Армстронг
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logoКуивин Келлехер
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