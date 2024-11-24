Пенальти в ворота «Ливерпуля» поставили за фол Робертсона на границе штрафной в матче с «Саутгемптоном». ВАР одобрил решение: «Нет доказательств, что контакт был за пределами штрафной»
В ворота «Ливерпуля» поставили спорный пенальти в матче с «Саутгемптоном».
На 40-й минуте игры 12-го тура АПЛ (1:1, перерыв) арбитр Сэмюэл Барретт назначил пенальти в ворота мерсисайдцев за фол Энди Робертсона на Тайлере Диблинге на границе штрафной.
Куивин Келлехер отбил удар Адама Армстронга с точки, но пропустил с добивания.
Фото: скриншот трансляции Viaplay
АПЛ дала комментарий о решении судей.
«Решение судьи поставить пенальти проверено и подтверждено ВАР, который посчитал, что нет убедительных доказательств того, что контакт произошел за пределами штрафной площади», – говорится в сообщении лиги.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Premier League Match Centre
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