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  • Слот не считает «Ливерпуль» фаворитом АПЛ: «Сейчас нет смысла увлекаться. Разрыв очень мал – «Сити», «Арсенал», «Челси» и даже «МЮ» могут провести такую же серию, как мы»
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Слот не считает «Ливерпуль» фаворитом АПЛ: «Сейчас нет смысла увлекаться. Разрыв очень мал – «Сити», «Арсенал», «Челси» и даже «МЮ» могут провести такую же серию, как мы»

Арне Слот не считает «Ливерпуль» фаворитом АПЛ на данный момент.

Мерсисайдцы лидируют в таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков при игре в запасе. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» в матче 12-го тура.

«Я не говорю о фаворитах. Это кажется скучным, но я говорю только о следующем матче, который сам по себе является испытанием.

В АПЛ разрыв с соперниками очень мал, это справедливо на протяжении всего сезона. Я следил за чемпионатом, и в какой-то момент «Сити» отставал от «Арсенала» на восемь очков, поэтому сейчас нет смысла увлекаться.

Такие команды, как «Сити», «Арсенал», «Челси» и даже «Манчестер Юнайтед» и остальные, способны провести такую же серию, как и мы. Поэтому мы не отрываемся от реальности и смотрим на матч с точки зрения фаворитов.

Игроки знают, что они должны сделать, чтобы победить, и это очень важно. Если бы они могли выкладываться на 50% меньше и все равно выигрывать, то, возможно, мы бы подумали, что у нас есть еще 50% в запасе, и нам не нужно выкладываться по максимуму, чтобы добиться результата. Но мы знаем, что многие матчи были почти равными.

Совершенно нормально, что люди [сомневались в «Ливерпуле»]. Команда не просто работала с предыдущим тренером девять лет, но эти годы были успешными. После этого всегда задаешься вопросом: «Изменится ли что-нибудь?»

Летом мы подписали не так много новых игроков, так что вполне нормально, глядя на наших конкурентов, которые подписывали футболистов, задуматься: «Что же будет в этом сезоне?»

Особенно потому что почти все они были в отпуске за две недели до начала сезона. Вот почему было действительно полезно добиваться результатов с самого начала, и все с самого начала увидели, что стиль игры не особенно изменился. Это сочетание факторов помогло нам», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Семь рекордов Слота в «Ливерпуле» – уже к ноябрю! Продолжат так же?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
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