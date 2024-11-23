«Ливерпуль» попробует купить Субименди в январе. «Арсеналу» хавбек «Сосьедада» тоже интересен (TEAMtalk)

«Ливерпуль» попробует купить Мартина Субименди в январе.

По информации TEAMtalk, 25-летний полузащитник «Сосьедада » является главной трансферной целью клуба. Летом игрок отказал «красным».

Конкуренцию «Ливерпулю» может составить «Арсенал», который также присматривается к игроку.

В нынешнем сезоне хавбек провел за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.

Отступные за Субименди составляют 60 миллионов евро, что совпадает с оценкой его стоимости на Transfermarkt.

«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)