«Ливерпуль» попробует купить Субименди в январе. «Арсеналу» хавбек «Сосьедада» тоже интересен (TEAMtalk)
«Ливерпуль» попробует купить Мартина Субименди в январе.
По информации TEAMtalk, 25-летний полузащитник «Сосьедада» является главной трансферной целью клуба. Летом игрок отказал «красным».
Конкуренцию «Ливерпулю» может составить «Арсенал», который также присматривается к игроку.
В нынешнем сезоне хавбек провел за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.
Отступные за Субименди составляют 60 миллионов евро, что совпадает с оценкой его стоимости на Transfermarkt.
«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TEAMtalk
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