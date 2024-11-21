Анчелотти о «Реале»: «Величайший клуб мира с точки зрения истории и требований. Есть клубы, которые принимают поражение иначе, чем мы»
Карло Анчелотти объяснил, почему считает «Реал» величайшим клубом мира.
«Реал Мадрид» много выигрывал в своей истории и продолжает побеждать, потому что не любит проигрывать или играть вничью. Есть клубы, которые принимают поражение иначе, чем «Реал». Это повышает требования и ответственность к людям, которые работают в этом клубе.
Я работал во многих клубах топ-уровня, и «Реал» – величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований… Вы понимаете, что самое важное здесь – добиться успеха на спортивном уровне. Работа президента впечатляет, клуб одерживает победы благодаря работе, которую ему удалось выполнить», – заявил главный тренер «cливочных».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости