Перес о Мбаппе: «Его приход стал одним из явлений в мире футбола. Он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают. Это уже помогло нам выиграть Суперкубок Европы»
Флорентино Перес положительно оценивает трансфер Килиана Мбаппе в «Реал».
«Приход Мбаппе стал одним из явлений в мире футбола.
Как я уже говорил в тот день, он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают.
И это уже помогло нам выиграть первый титул – Суперкубок Европы», – заявил президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.
14 августа «Реал» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Аталанту» со счетом 2:0. В своем дебютном матче за «Реал» Мбаппе забил гол.
Француз забил 8 голов в 16 матчах за новый клуб после перехода свободным агентом по истечении срока контракта с «ПСЖ».
Перес заявил Анчелотти, что это «не тот Мбаппе, которого он подписывал». В «Реале» хотят, чтобы Килиан стал лидером как можно скорее (Relevo)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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