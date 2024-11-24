Перес о Мбаппе: «Его приход стал одним из явлений в мире футбола. Он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают. Это уже помогло нам выиграть Суперкубок Европы»

Флорентино Перес положительно оценивает трансфер Килиана Мбаппе в «Реал».

«Приход Мбаппе стал одним из явлений в мире футбола.

Как я уже говорил в тот день, он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают.

И это уже помогло нам выиграть первый титул – Суперкубок Европы », – заявил президент «Реала », выступая на Генеральной ассамблее клуба.

14 августа «Реал» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Аталанту» со счетом 2:0. В своем дебютном матче за «Реал» Мбаппе забил гол.

Француз забил 8 голов в 16 матчах за новый клуб после перехода свободным агентом по истечении срока контракта с «ПСЖ».

Перес заявил Анчелотти, что это «не тот Мбаппе, которого он подписывал». В «Реале» хотят, чтобы Килиан стал лидером как можно скорее (Relevo)