  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес о Мбаппе: «Его приход стал одним из явлений в мире футбола. Он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают. Это уже помогло нам выиграть Суперкубок Европы»
12

Перес о Мбаппе: «Его приход стал одним из явлений в мире футбола. Он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают. Это уже помогло нам выиграть Суперкубок Европы»

Флорентино Перес положительно оценивает трансфер Килиана Мбаппе в «Реал».

«Приход Мбаппе стал одним из явлений в мире футбола.

Как я уже говорил в тот день, он прилагает усилия, о которых многие даже не подозревают.

И это уже помогло нам выиграть первый титул – Суперкубок Европы», – заявил президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.

14 августа «Реал» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Аталанту» со счетом 2:0. В своем дебютном матче за «Реал» Мбаппе забил гол.

Француз забил 8 голов в 16 матчах за новый клуб после перехода свободным агентом по истечении срока контракта с «ПСЖ».

Перес заявил Анчелотти, что это «не тот Мбаппе, которого он подписывал». В «Реале» хотят, чтобы Килиан стал лидером как можно скорее (Relevo)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoСуперкубок Европы
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о Мбаппе: «Полоса неудач закончится. У него есть звериные качества, он их проявит. Не собираюсь учить Килиана игре в атаке, это он может научить меня»
15вчера, 12:32
Пети о Мбаппе: «Уверен, что Анчелотти и несколько игроков не хотели, чтобы он был в «Реале». У Килиана большое эго, а уже есть Беллингем и Винисиус, которые хотят быть звездами»
3722 ноября, 20:27
Эммануэль Пети: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Месси и Роналду. Продемонстрировать настоящий характер»
2122 ноября, 18:48
«Мбаппе не может играть слева, там Винисиус. Это ошибка «Реала», они выбрали имя вместо побед. Ему надо научиться играть в центре и не попадать в офсайд – с «Барсой» он оказался там раз 9». Дини о Килиане
5917 ноября, 15:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Крылья Советов» дожали «Ахмат» (2:1) благодаря голу Дмитриева на 88-й. Самородов забил, обыграв троих, Ороз сравнял дальним ударом в девятку, Уткин не реализовал пенальти
517 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Факела», «Крылья» победили «Ахмат», «Пари НН» против «Динамо» Махачкала
20208 минут назад
Глебов согласен, что Осипенко может играть в «Ювентусе»: «Почему нет? Может, Макс и попадет туда – он в порядке, все качества есть»
829 минут назад
Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри»
6945 минут назад
Мостовой о Станковиче: «Спартак» с ним будет бороться за медали – это футбольный человек. Еще недавно все им были недовольны, а сейчас восхищаются игрой»
1059 минут назад
Перес о Винисиусе: «Он лучший игрок в мире для «Реала» и большинства болельщиков. Клуб и фанаты гордятся им и всем, что ему пришлось пережить, во многом несправедливо»
40сегодня, 11:48
Лапочкин о пенальти в ворота «Краснодара»: «Абсолютно верный. Фернандес идет шипами в мяч, но Оласа чуть в стороне, форвард может так играть. Потом Оласа бьет по ноге – это опасная игра»
17сегодня, 11:42
Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»
68сегодня, 11:41
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Рому», «Фиорентина» в гостях у «Комо», «Лацио» – «Болонья»
76сегодня, 11:30Live
Орлов о покере Угальде в дерби: «Ему, возможно, немного повезло. Но 4 мяча и голевая в одной встрече – это дорогого стоит! Рад за него, хорошее приобретение «Спартака»
38сегодня, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» – «Динамо». Артур, Гладышев и Маухуб играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
158 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Астерасом». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 20:30 мск
10 минут назад
Ломаев отбил удар Уткина с пенальти и повредил плечо в игре с «Ахматом». Вратаря «Крыльев» заменил Песьяков
311 минут назадВидео
Мирзов о задержке зарплат в «Химках»: «Моя капает на карту вовремя. Приходит сумма, которая обговаривалась по контракту – не меньше, не больше»
447 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях победило «Сокол», «Ротор» принимает «Нефтехимик»
2358 минут назадLive
Экс-директор «Чертаново» Ларин интересен двум московским клубам и одному зарубежному. Он неофициально работает в «Крыльях» советником по молодежному футболу (Иван Карпов)
359 минут назад
Миранчук сыграет за «Атланту» с «Орландо» в Кубке МЛС: «Алексей в отличной форме, несмотря на долгий перелет. Он полностью готов»
10сегодня, 11:12
LEON Вторая лига А. Стыковые матчи. «Динамо» Брянск и «Иртыш» играют в ответном матче после 0:0 в первой игре
1сегодня, 11:00Live
Баринов о реакции на 2:5 от «Спартака»: «Локо» должен обыграть «Динамо» и пройти дальше в Кубке. Самый важный матч в этом году»
10сегодня, 10:52
«Бавария» выиграет чемпионат с двузначным отрывом в очках». Маттеус согласился с Хенессом по поводу титула клуба
4сегодня, 09:34