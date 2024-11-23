«Не случайно судьи принимают решения не в пользу «Краснодара» второй тур подряд, кто-то решил вмешаться. Уже можно поздравить «Зенит» с чемпионством, думаю». Силкин об РПЛ
Сергей Силкин прокомментировал выход «Зенита» в лидеры Мир РПЛ.
В 16-м туре чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Оренбург» (1:0). Сине-бело-голубые вышли на 1-е место в турнирной таблице, опередив «Краснодар», который сыграл вничью с «Химками» (2:2). Подмосковная команда сравняла счет в этой игре, реализовав пенальти на 4-й добавленной минуте.
«К сожалению, здесь нечему удивляться. «Краснодар» был лучше в этой игре, и должен был забирать свои три очка. Но кто-то решил вмешаться, не случайно второй тур подряд судьи принимают решения не в пользу «быков».
Думаю, можно уже поздравить «Зенит» с чемпионством», – сказал экс-тренер «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости