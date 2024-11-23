  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артига о 2:2 с «Краснодаром»: «У них с «Зенитом» лучшие игроки в лиге. Доволен тем, как «Химки» играли против лидера, отличный результат для нас»
0

Артига о 2:2 с «Краснодаром»: «У них с «Зенитом» лучшие игроки в лиге. Доволен тем, как «Химки» играли против лидера, отличный результат для нас»

Франк Артига доволен ничьей «Химок» в матче с «Краснодаром» (2:2).

– Я доволен тем, как команда играла против лидера, горжусь всеми ребятами. Всегда хочу побеждать – не важно, с кем встреча. Это очень сложный соперник и отличный результат для нас.

Была установка играть против Кордобы персонально?

– Я считаю, что у «Зенита» и «Краснодара» лучшие игроки в лиге. Наша цель была не дать им пространство. Есть Са, Кордоба и Батчи – на пространстве они «убивают». Мы успевали [не дать пространство], иначе было бы очень тяжело. Филин играл левого защитника, чтобы Батчи не убегал. Я очень доволен командой сегодня.

Как оцените погоду?

– Это мой третий год [в России]. Сейчас не так холодно, как раньше, хоть и пошел снег. Осталось всего две недели. Я считаю, что сейчас все нормально. Это сложно для Кордобы, Фариньи. Они приехали и увидели -5 градусов. Они тоже привыкают. Газон не так идеален, но все нормально, – сказал главный тренер «Химок».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФранк Артига
logoЗенит
logoДжон Кордоба
logoЭдгардо Фаринья
logoКраснодар
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й
444 минуты назад
«Не случайно судьи принимают решения не в пользу «Краснодара» второй тур подряд, кто-то решил вмешаться. Уже можно поздравить «Зенит» с чемпионством, думаю». Силкин об РПЛ
4956 минут назад
Мусаев о 2:2 с «Химками»: «Не нужно было давать сопернику шансы в концовке. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Остается три игры, нужно потратить на них все силы»
16сегодня, 16:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Милан» – «Ювентус». Леау, Йылдыз, Рейндерс, Консейсау играют. Онлайн-трансляция
128 минут назадLive
«Спартак» выиграл 5 из 6 последних матчей, 4 из них – всухую. Дальше – «Ростов» Карпина в Кубке
248 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Интер» забил 5 голов «Вероне», «Аталанта» сыграет с «Пармой»
139 минут назадLive
Не ждите Лигу чемпионов – решайте, кто ее выиграет, уже сейчас!
10 минут назадСпецпроект
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Тоттенхэма», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Челси» победил «Лестер»
10811 минут назад
«Спартак» выиграл у «Локомотива» 6 из 8 последних матчей. За два года – одно поражение
111 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» забил 5 голов «Локомотиву», «Краснодар» сыграл вничью с «Химками», «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА уступил «Ростову»
177915 минут назад
«Спартак» разгромил «Локомотив» – 5:2! Угальде сделал покер и ассистировал Барко
33715 минут назад
Покер Угальде – первый у «Спартака» в XXI веке. Последним 4 гола забивал Ширко в 1998-м
2522 минуты назад
Угальде забил 4 гола «Локомотиву». У лучшего бомбардира Мир РПЛ первый покер в карьере
2929 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Алавес». 1:1 – Гризманн сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция
216 минут назадLive
У Угальде 21 фэнтези-очко за покер и ассист с «Локомотивом». Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 12 голами
29 минут назадФэнтези
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Халиджем»
2510 минут назадLive
«Арсенал» разгромил «Ноттингем» – 3:0. У Сака 1+1, 17-летний Нванери забил
2013 минут назад
Барко впервые забил за «Спартак» не с пенальти и не со штрафного. У аргентинца 7 голов и 6 ассистов в 19 матчах сезона
814 минут назад
Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля» зимой. Вингер отыграл 77 минут с момента перехода
424 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Холанд, Сон, Фоден, Мэддисон в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1232 минуты назад
«Динамо» покупает игроков за приличные деньги, но часто это выброшенные деньги. Последние трансферы – ужасные. С таким бюджетом должны бороться за титулы». Кобелев о бело-голубых
741 минуту назад
«Байер» разгромил «Хайденхайм» (5:2), проигрывая 0:2 в 1-м тайме. Шик оформил хет-трик
342 минуты назад
«Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й
444 минуты назад