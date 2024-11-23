Артига о 2:2 с «Краснодаром»: «У них с «Зенитом» лучшие игроки в лиге. Доволен тем, как «Химки» играли против лидера, отличный результат для нас»

Франк Артига доволен ничьей «Химок» в матче с «Краснодаром» (2:2).

– Я доволен тем, как команда играла против лидера, горжусь всеми ребятами. Всегда хочу побеждать – не важно, с кем встреча. Это очень сложный соперник и отличный результат для нас.

– Была установка играть против Кордобы персонально?

– Я считаю, что у «Зенита» и «Краснодара» лучшие игроки в лиге. Наша цель была не дать им пространство. Есть Са, Кордоба и Батчи – на пространстве они «убивают». Мы успевали [не дать пространство], иначе было бы очень тяжело. Филин играл левого защитника, чтобы Батчи не убегал. Я очень доволен командой сегодня.

– Как оцените погоду?

– Это мой третий год [в России]. Сейчас не так холодно, как раньше, хоть и пошел снег. Осталось всего две недели. Я считаю, что сейчас все нормально. Это сложно для Кордобы, Фариньи. Они приехали и увидели -5 градусов. Они тоже привыкают. Газон не так идеален, но все нормально, – сказал главный тренер «Химок».