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  • 0:4 от «Тоттенхэма» – крупнейшее домашнее поражение «Ман Сити» с 2003-го. Тогда было 1:5 от «Арсенала»
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0:4 от «Тоттенхэма» – крупнейшее домашнее поражение «Ман Сити» с 2003-го. Тогда было 1:5 от «Арсенала»

«Манчестер Сити» потерпел крупнейшее домашнее поражение за 21 год.

В субботу «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:4) в 12-м туре АПЛ.

Последний раз «Сити» потерпел поражение на своем поле с разницей в 4 гола 22 февраля 2003 года – от «Арсенала» (1:5).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Stats Foot
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
Этихад Стэдиум
logoАрсенал
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