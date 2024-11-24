0:4 от «Тоттенхэма» – крупнейшее домашнее поражение «Ман Сити» с 2003-го. Тогда было 1:5 от «Арсенала»
«Манчестер Сити» потерпел крупнейшее домашнее поражение за 21 год.
В субботу «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:4) в 12-м туре АПЛ.
Последний раз «Сити» потерпел поражение на своем поле с разницей в 4 гола 22 февраля 2003 года – от «Арсенала» (1:5).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Stats Foot
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