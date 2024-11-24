0:4 от «Тоттенхэма» – крупнейшее домашнее поражение «Ман Сити» с 2003-го. Тогда было 1:5 от «Арсенала»

«Манчестер Сити» потерпел крупнейшее домашнее поражение за 21 год.

В субботу «горожане» проиграли «Тоттенхэму » (0:4) в 12-м туре АПЛ .

Последний раз «Сити » потерпел поражение на своем поле с разницей в 4 гола 22 февраля 2003 года – от «Арсенала » (1:5).