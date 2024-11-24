Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех

«Тоттенхэм» чаще других обыгрывает Пепа Гвардиолу.

В 12-м туре АПЛ «шпоры» разгромили «Манчестер Сити» на «Этихаде» – 4:0. 30 ноября они также одолели «горожан» в Кубке английской лиги – 2:1.

Гвардиола работает в «Сити» с 2016 года. За это время «Тоттенхэм» нанес ему 7 поражений в чемпионате – больше, чем любой другой клуб. Также лондонцы в играх против команды из Манчестера набрали 24 очка – тоже больше всех.

Всего у Гвардиолы 9 поражений от «Тоттенхэма» во всех турнирах – это антирекорд испанского тренера.