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  • Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех
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Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех

«Тоттенхэм» чаще других обыгрывает Пепа Гвардиолу.

В 12-м туре АПЛ «шпоры» разгромили «Манчестер Сити» на «Этихаде» – 4:0. 30 ноября они также одолели «горожан» в Кубке английской лиги – 2:1.

Гвардиола работает в «Сити» с 2016 года. За это время «Тоттенхэм» нанес ему 7 поражений в чемпионате – больше, чем любой другой клуб. Также лондонцы в играх против команды из Манчестера набрали 24 очка – тоже больше всех.

Всего у Гвардиолы 9 поражений от «Тоттенхэма» во всех турнирах – это антирекорд испанского тренера.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoТоттенхэм
рекорды
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