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  • Уокер о пяти поражениях «Сити»: «Надеюсь, наше моджо вернется. Силы не исчезают просто так. Выиграем матч, вернем уверенность – и будем чувствовать себя как раньше»
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Уокер о пяти поражениях «Сити»: «Надеюсь, наше моджо вернется. Силы не исчезают просто так. Выиграем матч, вернем уверенность – и будем чувствовать себя как раньше»

Кайл Уокер заявил, что «Ман Сити» нужно вновь обрести уверенность.

«Горожане» на своем поле проиграли «Тоттенхэму» (0:4), что стало пятым подряд поражением для команды.

«Тяжело стоять здесь и говорить об этом, когда я еще толком не переварил все как следует. Я стоял здесь, когда мы выигрывали титулы, поэтому буду стоять здесь и в случае поражений. Для защитника это самое раздражающее. Мне все равно на голы, меня волнуют «сухие» матчи, а этого у нас не получается.

Нужно вернуться к основам и сыграть на ноль. Если мы пропускаем четыре мяча дома, то должны забивать пять. Это касается не только четверки, пятерки или шестерки защитников – это касается всех 11 игроков на поле.

Я бы не сказал, что мы потеряли уверенность в себе. Я провел восемь лет с этой командой. Командная уверенность падает, но мы должны помнить, чего мы достигли вместе. То, что мы добились в прошлом, не имеет значения – это уже история.

Есть одна команда выше нас, которая выступает действительно хорошо. Мы будем бороться до конца, как всегда. Лучший способ изменить ситуацию – это матч во вторник. Надеюсь, наше моджо вернется, и мы покажем тот «Сити», которого мы знаем последние восемь сезонов. Силы не исчезают просто так.

Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Выиграем матч, вернем уверенность – и снова будем чувствовать себя так, как раньше».

О следующей игре на «Энфилде» с «Ливерпулем»

«Это отличный матч, чтобы переломить ситуацию и забрать три очка у команды, которая идет выше нас. Но мы не можем играть так, как сегодня, иначе нас просто раздавят. У нас впереди матч Лиги чемпионов, чтобы подготовиться к этому большому матчу в воскресенье и остаться в зоне досягаемости от «Ливерпуля», – сказал защитник «Сити» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoКайл Уокер
logoпремьер-лига Англия
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