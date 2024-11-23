«Когда все кричали про «Локомотив», я сразу спросил: «А почему они? Чем «Спартак» слабее?» Я прогнозировал победу красно-белых, но не 5:2». Мостовой о матче

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом».

Красно-белые выиграли матч 16-го тура Мир РПЛ со счетом 5:2.

«Я прогнозировал победу «Спартака » на протяжении недели, но не думал, что выиграют так. Я говорил про 2:1, 3:2, но не 5:2. Обалдеть. Так что вот так.

Помните, когда «Спартак» играл с ЦСКА, все кричали, что у Николича все супер, а у Станковича нет? А я сказал: «Ребята, что будете делать, если «Спартак» обыграет ЦСКА ? Что будете говорить?» И «Спартак» обыграл ЦСКА. Причем по делу. И на следующий день была тишина.

Так что сейчас, когда все кричали про «Локомотив», то я сразу спросил: «А почему они? Чем «Спартак» слабее?» «Спартак» сильнее, он и должен выигрывать. Тем более спартаковцы должны же помнить поражение от «Локомотива » в первом круге (1:3). Вот, пожалуйста», – сказал бывший полузащитник сборной России.