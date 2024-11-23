«Арсенал» одержал 2000-ю победу в чемпионате Англии. Больше только у «Ливерпуля»
«Арсенал» одержал 2000-ю победу в чемпионате Англии.
23 ноября «канониры» разгромили «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ – 3:0.
Это 2000-я победа «Арсенала» в высшем дивизионе Англии. Больше матчей на этом уровне выиграл только «Ливерпуль» – 2068.
У «Манчестер Юнайтед» 1910 побед в высшем дивизионе, у «Эвертона» – 1901, у «Астон Виллы» – 1724, у «Манчестер Сити» – 1597, у «Тоттенхэма» – 1509, у «Челси» – 1480.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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