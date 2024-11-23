«Ман Сити» проиграл дома в АПЛ впервые с 2022 года

«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражение в АПЛ за два года.

Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена «Тоттенхэмом » на «Этихаде » со счетом 0:4.

До этого дня в последний раз «горожане» уступали на своем поле в чемпионате 12 ноября 2022-го. Тогда их одолел «Брентфорд » – 1:2.

Следующий домашний матч «Ман Сити » проведет 4 декабря – против «Ноттингем Форест».