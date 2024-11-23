«Ман Сити» проиграл дома в АПЛ впервые с 2022 года
«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражение в АПЛ за два года.
Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена «Тоттенхэмом» на «Этихаде» со счетом 0:4.
До этого дня в последний раз «горожане» уступали на своем поле в чемпионате 12 ноября 2022-го. Тогда их одолел «Брентфорд» – 1:2.
Следующий домашний матч «Ман Сити» проведет 4 декабря – против «Ноттингем Форест».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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