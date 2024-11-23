Коэффициент на победу «Ман Сити» в АПЛ поднялся с 2.15 до 4.50 с начала сезона. «Горожане» опустились с первого места на третье в списке фаворитов
Букмекеры обновили коэффициенты в линии на победителя АПЛ в сезоне-2024/25.
Перед стартом «Манчестер Сити» считался главным фаворитом за 2.15. После пяти поражений подряд коэффициент на «горожан» поднялся до 4.50. Команда Пепа Гвардиолы опустилась на третье место в списке фаворитов.
Победитель АПЛ-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 2.05;
2. «Арсенал» – 4.00;
3. «Манчестер Сити» – 4.50;
4. «Челси» – 14.00;
5. «Тоттенхэм» – 50.00.
Угальде – лучший бомбардир РПЛ. До сезона его ставили ниже Соболева, Виллиана Жозе и Сергеева
Опубликовала: Венера Кравченко
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