«Ман Сити» – первый действующий чемпион Англии, проигравший пять матчей подряд, со времен «Челси» в 1956 году
Действующий чемпион Англи проиграл 5 матчей подряд впервые за 68 лет.
«Манчестер Сити» разгромно уступил «Тоттенхэму» на своем поле со счетом 0:4 в 12-м туре чемпионата Англии. Перед этим «горожане» потерпели поражение от «Брайтона» (1:2) и «Борнмута» (1:2) в АПЛ, «Спортинга» (1:4) в Лиге чемпионов и «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке английской лиги.
Команда Пепа Гвардиолы стала первым действующим чемпионом Англии, проигравшим пять матчей подряд во всех турнирах, с марта 1956 года, когда такая серия была у «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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