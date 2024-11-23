Гави выйдет в старте «Барсы» впервые за 382 дня. У хавбека была травма «крестов»

Гави попал в стартовый состав «Барселоны» впервые за год.

Полузащитник каталонской команды выйдет на матч с «Сельтой» с первых минут.

20-летний футболист попал в стартовый состав впервые за 382 дня . Он не играл с ноября 2023-го по октябрь этого года из-за травмы крестообразной связки колена.

Статистику игрока можно найти здесь .