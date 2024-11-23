Гави выйдет в старте «Барсы» впервые за 382 дня. У хавбека была травма «крестов»
Гави попал в стартовый состав «Барселоны» впервые за год.
Полузащитник каталонской команды выйдет на матч с «Сельтой» с первых минут.
20-летний футболист попал в стартовый состав впервые за 382 дня. Он не играл с ноября 2023-го по октябрь этого года из-за травмы крестообразной связки колена.
Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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