В 6 из 7 последних матчей между «Барселоной» и «Сельтой» происходил обмен голами. 1.53 – коэффициент на продление тренда
«Барселона» в гостях сыграет с «Сельтой» в матче 14-го тура Ла Лиги.
«Барселона» – явный фаворит за 1.65. На разгромную победу сине-гранатовых дают 3.90. На «Сельту» можно поставить за 5.00, на ничью – за 4.50.
В 6 из 7 последних матчей между этими командами сыграла ставка на «обе забьют». В предстоящей встрече на обмен голами предлагается коэффициент 1.53.
Игра пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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