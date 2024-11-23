В 6 из 7 последних матчей между «Барселоной» и «Сельтой» происходил обмен голами. 1.53 – коэффициент на продление тренда

«Барселона» в гостях сыграет с «Сельтой» в матче 14-го тура Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит за 1.65. На разгромную победу сине-гранатовых дают 3.90. На «Сельту» можно поставить за 5.00, на ничью – за 4.50.

В 6 из 7 последних матчей между этими командами сыграла ставка на «обе забьют». В предстоящей встрече на обмен голами предлагается коэффициент 1.53.

Игра пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Угальде – новый лучший бомбардир РПЛ. До сезона его ставили ниже Соболева, Жозе и Сергеева