Смородская о 2:5 от «Спартака»: «У «Локомотива» что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Поражена результатом»

Ольга Смородская высказалась о поражении «Локомотива» от «Спартака» (2:5).

– Просто поражена результатом. Понимаю, что случилось с «Локомотивом » и «Спартаком », как он прекрасно разыгрался, хотя железнодорожников считала фаворитами.

– И что случилось?

– Что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Надо работать.

– А с Лантратовым? Допустил нетипичную для себя грубую ошибку.

– Не знаю, что нашло на Илью. Но это очевидная ошибка.

– «Локомотив» выбывает из чемпионской гонки?

– Рановато так говорить, не надо никуда спешить. Все сделают выводы из поражения, – сказала бывший президент «Локомотива».

«Локомотив» после 16 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Спартак» вышел на 4-ю строчку с 31 баллом.