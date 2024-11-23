Смородская о 2:5 от «Спартака»: «У «Локомотива» что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Поражена результатом»
Ольга Смородская высказалась о поражении «Локомотива» от «Спартака» (2:5).
– Просто поражена результатом. Понимаю, что случилось с «Локомотивом» и «Спартаком», как он прекрасно разыгрался, хотя железнодорожников считала фаворитами.
– И что случилось?
– Что‑то не клеится, головокружение от успехов у тренера случилось. Надо работать.
– А с Лантратовым? Допустил нетипичную для себя грубую ошибку.
– Не знаю, что нашло на Илью. Но это очевидная ошибка.
– «Локомотив» выбывает из чемпионской гонки?
– Рановато так говорить, не надо никуда спешить. Все сделают выводы из поражения, – сказала бывший президент «Локомотива».
«Локомотив» после 16 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Спартак» вышел на 4-ю строчку с 31 баллом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости