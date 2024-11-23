Мэддисон сделал дубль впервые с октября 2022-го – в матче с «Ман Сити»
Джеймс Мэддисон сделал дубль впервые за два года.
Полузащитник «Тоттенхэма» забил два мяча в ворота «Манчестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ (2:0, первый тайм).
Это первый дубль английского футболиста с 3 октября 2022 года – тогда Мэддисон дважды отличился в игре с «Ноттингем Форест» (4:1), выступая за «Лестер».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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