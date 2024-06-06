Саутгейт о составе Англии на Евро-2024: «С Шоу риск может быть оправдан. Другие игроки провели сезон сильнее, чем Грилиш и Мэддисон»

Гарет Саутгейт объяснил выбор состава на Евро-2024.

Сегодня была объявлена окончательная заявка сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.

Об отсутствии , и

«Все игроки с пониманием отнеслись к этим решениям. Конечно, все игроки считают, что они должны быть в команде, поэтому они и считаются топ-игроками. У них есть вера в себя и настрой, но у нас есть несколько игроков, которые очень хорошо проявляли себя в чемпионате на протяжении всего сезона. Мы понимали, что другие игроки провели сезон сильнее [чем Грилиш и Мэддисон], особенно вторую его половину.

Трент способен играть в обороне, поэтому, я думаю, у нас есть девять защитников. Это было одной из причин, по которой мы не можем взять Магуайра – он стал бы десятым, и тогда баланс был бы нарушен. Харри добился некоторого прогресса, но его ситуация была сложной, и он наверняка не был бы доступен для группового этапа».

О вызове

«За последние пару недель он заметно продвинулся [в вопросе восстановления после травмы]. Мы думаем, что он мог бы сыграть во втором матче группового этапа, но нам нужна конкретика.

У него был большой объем работы, он работал на хороших скоростях, и я думаю, можно было бы рискнуть, у нас есть достаточно доказательств, что в его случае риск может быть оправдан. В позиционном плане, учитывая его опыт и то, что он левоногий и способен продвигаться вперед, мы хотели бы подробнее изучить это», – сказал главный тренер сборной Англии.

Беллингем, Кейн, Фоден, Райс, Палмер, Шоу, Рэмсдейл, Уокер – в окончательном составе Англии на Евро. Грилиш, Магуайр и Мэддисон не вошли