Саутгейт о составе Англии на Евро-2024: «С Шоу риск может быть оправдан. Другие игроки провели сезон сильнее, чем Грилиш и Мэддисон»

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Гарет Саутгейт объяснил выбор состава на Евро-2024.

Сегодня была объявлена окончательная заявка сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.

Об отсутствии Мэддисона, Грилиша и Магуайра

«Все игроки с пониманием отнеслись к этим решениям. Конечно, все игроки считают, что они должны быть в команде, поэтому они и считаются топ-игроками. У них есть вера в себя и настрой, но у нас есть несколько игроков, которые очень хорошо проявляли себя в чемпионате на протяжении всего сезона. Мы понимали, что другие игроки провели сезон сильнее [чем Грилиш и Мэддисон], особенно вторую его половину.

Трент способен играть в обороне, поэтому, я думаю, у нас есть девять защитников. Это было одной из причин, по которой мы не можем взять Магуайра – он стал бы десятым, и тогда баланс был бы нарушен. Харри добился некоторого прогресса, но его ситуация была сложной, и он наверняка не был бы доступен для группового этапа».

О вызове Люка Шоу

«За последние пару недель он заметно продвинулся [в вопросе восстановления после травмы]. Мы думаем, что он мог бы сыграть во втором матче группового этапа, но нам нужна конкретика.

У него был большой объем работы, он работал на хороших скоростях, и я думаю, можно было бы рискнуть, у нас есть достаточно доказательств, что в его случае риск может быть оправдан. В позиционном плане, учитывая его опыт и то, что он левоногий и способен продвигаться вперед, мы хотели бы подробнее изучить это», – сказал главный тренер сборной Англии.

Беллингем, Кейн, Фоден, Райс, Палмер, Шоу, Рэмсдейл, Уокер – в окончательном составе Англии на Евро. Грилиш, Магуайр и Мэддисон не вошли

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17 комментариев
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У Саутгейта такой состав, что если как минимум не выйдут в финал, впору вспоминать фильм "Тупой и еще тупее", момент с автобусом полным классных девченок, просящих поехать с ними массажистами и ответ этих двух кретинов))
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За алкаша обидно
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Ты можешь тасовать состав, как хочешь. Но если у тебя в команде антиталисман, помеченный дьяволом, то врядли выиграешь чемпионат. Шансов ровно 0
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Жаль, что Шоу не завернули тоже. Лучше бы он конечно лечился к клубному сезону.
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Без Маги не будет пати
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Взорвём шоу
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Шоу маст гоу он
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Жалко Мэддисона , сначала Динамо чемпионство в последнем туре упустило, теперь вот это ..
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Ответ Подкат Мальдини
1/4 потолок для этой Англии
почему не группа?
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Ответ Александр Храмкин
Жаль, что Шоу не завернули тоже. Лучше бы он конечно лечился к клубному сезону.
Шоу будет не только в клубах.
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Shaw must go on
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Неужели в такой стране как Англия,не нашли тренера лучше Саутгейта,он как защитник был как Магуайр сейчас так он ранее,просто какое-то позорище ,уже б Моура позвали бы.
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Этот состав Англии по фамилиям даже круче, чем у Бельгии за последние годы (я имею ввиду, реально 2 равнозначных состава в одной команде)! Прикиньте, если Грилиш не едет, че там за монстры?!
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Вангую: Англия дойдет максимум до 1/2
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Ответ Galaktika
Ты можешь тасовать состав, как хочешь. Но если у тебя в команде антиталисман, помеченный дьяволом, то врядли выиграешь чемпионат. Шансов ровно 0
Сатанист?
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Ответ 10ztv
почему не группа?
Только потому что основные фавориты сейчас не в идеале , осталось недолго увидим результат
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