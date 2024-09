Провал «МЮ», новая роль Головина и закрытое дерби «Реала» с «Атлетико». Тактика топ-лиг

И как «Брентфорд» забивает на первой минуте.

Новый выпуск тактических заметок о матчах топ-лиг. Про игру «Байер» – «Бавария» мы писали в отдельном тексте .

Ходы Симеоне засушили мадридское дерби

Вместо базовой схемы этого сезона с тройкой защитников Диего Симеоне начал дерби с 4-4-2:

У схемы было несколько особенностей:

● в центре поля два объемных полузащитника Маркос Льоренте и Конор Галлахер (как следствие, без Коке). Их задача – реагировать на попытки «Реала» создавать перегруз слева;

● справа играл не Льоренте, а Родриго де Поль. Льоренте реагировал на движение соперников и приходил замыкать ловушку;

● левый фланг прикрывал Хулиан Альварес. Его роль была двойной (еще успевал в атаке), но аргентинец справлялся, так как «Мадрид» предпочитает атаковать через другое направление.

Грубо говоря, 4-4-2 дала плюс одного игрока на фланге по схеме, а динамичные игроки центра давали дополнительную подмогу. При необходимости присоединялся трудяга Гризманн. Получался вот такой капкан:

Обратная сторона приемов Чоло – он выключил не только главный прием соперника, но и атаку своей команды. На левом фланге «Атлетико» ширину создавал Альварес, а привычных исполнителей не было (Самуэл Лино, Родриго Рикельме). Именно этот фланг регулярно вскрывал «Атлетико» в аналогичном дерби прошлого сезона. Без этого приема команда становилась жутко предсказуемой.

На выходе у «Атлетико» почти не было моментов с игры до финального штурма, но у «Реала» тоже были проблемы в созидании. Спонсор анти-веселья – Чоло Симеоне.

Флик переборщил с ротацией

«Барса» впервые проиграла в Ла Лиге. «Осасуна» не просто выжала результат, но и заметно переиграла каталонцев по моментам. Здесь сошлись два фактора.

Первый – чрезмерная ротация Ханси Флика. Ламин Ямаль, Рафинья и Иньино Мартинес начали на скамейке. Все – основа в этом сезоне. Плюс уже традиционная порция травмированных.

Даже «Барса» все равно пыталась держать привычную структуру этого сезона – 3-1-5-1:

Проблема: в таком сочетании некому открываться за спину. Обычно этим занимается Рафинья или Ферран. Ферран был в широкой позиции на месте Ямаля, а Рафинья – в запасе. В результате перепас «Барсы» становился слишком стерильным. Первый удар в сторону ворот команда организовала только на 44-й минуте – уже при счете 0:2.

Обычно стерильность не свойственна команде при Флике. Одна из причин – вариативность открываний (и внутри чужого блока, и за спину). В этом матче ее не хватало.

Второй фактор – стратегия «Осасуны». Команда не владела мячом, но стремилась держать высокую линию, за которую «Барселона» не могла наказать. При необходимости в эту линию защиты опускались вингеры, делая пятерку или даже шестерку. Но постоянным элементом было стремление ее завышать и не садиться в штрафную.

Результатом неумения наказывать рывками за спину у одной команды и высокой линии без прессинга у другой стали 10 офсайдов игроков «Барсы». Бонусом «Осасуна» получала более выгодные позиции для контратак, чем охотно пользовался главный адресат Брайан Сарагоса.

Киммих доминировал против «Байера». Как его опекать – непонятно

Венсан Компани не адаптировал смелую структуру своей команды под матч с «Байером». «Бавария» сыграла как обычно – два центральных защитника плюс Павлович-Киммих для контроля первой стадии; связки крайний защитник-вингер на флангах (один смещается в центр); свободный Мусиала и подбирающий себе роль Кейн.

По сути команда делится на четыре блока, внутри которых идут постоянные ротации. Особенно хорошо работала четверка продвижения. Особенно грандиозен был Киммих – 129 передач (больше всех), 94% точности, 13 продвигающих (больше всех), 10 предударных (больше всех).

По стартовому плану Виртц должен был персоналить Йозуа. Он пытался следовать за ним даже в необычные для себя зоны:

Из-за постоянных ротаций Киммих мог возникать в любой точке гибкой структуры розыгрыша – Фло не справлялся. «Бавария» полностью захватила контроль. К игре команды на чужой трети могут быть вопросы – создали меньше, чем могли бы при таком давлении, но в плане построения атак и контроля команда Компани сыграла безупречно. Киммих олицетворял эту мощь.

У Головина новая роль

В матче против «Монпелье» Александр Головин стартовал в опорной зоне – рядом Денисом Закарией. Такой ход позволил Ади Хюттеру разместить еще больше атакующих игроков. Роль Головина с мячом была весьма свободной: мог участвовать в продвижении, а мог становится бонусной десяткой в чужой опорной. Александр закончил встречу лидером и по продвигающим пасам, и по полученным продвигающим.

Обратная сторона: нехватка оборонительного опыта в этой зоне сказалась. В голевом эпизоде Головин откровенно выключился и даже не попытался тормознуть забившего Рабби Нжингулу.

Хау украл угловые «Арсенала» на «Сити»

В прошлые выходные Габриэл терроризировал оборону «Ман Сити» после угловых. «Арсенал» использовал комбинацию с перегрузом дальней штанги для последующего вывода опасного игрока на удар. Эдди Хау оценил задумку и продублировал:

На удар выводили 198-сантиметрового Дэна Берна, траекторию для Эдерсона загораживал Сандро Тонали. Группа игроков на дальней готовила пространство в зоне врывания.

«Ньюкасл» подал пять раз. Лишь одна попытка завершилась ударом. При этом выводить на позиции удавалось стабильно.

Тем временем одержимость соперников Габриэлом выходит на новый уровень. Теперь его опекают вдвоем. Не в каждом случае, но несколько таких попыток было, что уникально.

Спойлер: бразилец в этот раз не забил, но «Арсенал» организовал победный мяч после углового – за счет пространства, которое «Лестер» оставил на дальней штанге, пытаясь выключить основное направление.

Радикально атакующий «Арсенал» дожал «Лестер»

Против «Лестера» «Арсенал» установил клубный рекорд по xG в одном матче – 4,98 (в моделе tegen11 – вообще 6,08). Прямо монументальный атакующий перформанс. Особенно красиво смотрится в комплекте с выездом на «Этихад» в прошлом туре. В пределах недели команда способна переключиться с одного тактического полюса на другой – оба раза речь о радикальных проявлениях.

У статистики против «Лестера» три причины:

● Команде пришлось атаковать до последних минут. Победный гол не давался, статистика копилась;

● Калафьори оживил левый фланг, который ранее выпадал. При нем заметно похорошел Габриэль Мартинелли;

● Артета использовал особенно смелую структуру, которая уместна против автобусов.

На чужой трети (из-за тактики «Лестера» это самая частая ситуация в матче) «Арсенал» задействовал блок Габриэл-Парти-Тимбер плюс шестерку игроков в еще более атакующих позициях:

На базовых настройка позицию Габриэла занимал бы Калафьори, а ниже у «Арсенала» было два центральных защитника. Тут же появился дополнительный игрок для взлома автобуса, а Калафьори получал более свободную роль. Обратная сторона – персональная дуэль Салиба-Варди на пространстве. От француза требовалась особенная смелость и безошибочность.

Прессинг «Тоттенхэма» смял «МЮ»

В этом моменте у «Тоттенхэма» численный перевес в штрафной соперника при прессинге:

Это радикальный пример того, что парни Энжда Постекоглу делали весь матч – с безумной скоростью насыщали зону мяча, не позволяя «МЮ» выбраться из эпицентра давления.

В отличие от многих топ-клубов «Тоттенхэм» в большом матче не переходил на персональные ориентировки и не ловил в ловушку – они давили по мячу и сделали одной большой ловушкой всю чужую треть поля:

Безупречно работала вся команда, но отдельных комплиментов заслужил Доминик Соланке – зачинатель и просто машина.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Дуэль Угарте v Мэддисон – олицетворение беспомощности «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» был в световых годах от «Тоттенхэма» (0:3). Провалились буквально в каждом аспекте: прессинг, позиционная защита, игра под давлением. Не тот случай, когда главной причиной разгрома стало удаление. «Шпоры» разносили и в равных составах.

Отражение пропасти – дуэль Мануэля Угарте и Джеймса Мэддисона. Для уругвайца был полноценный дебют в АПЛ. Для Мэддисона – полноценная тренировка. Джеймс уничтожал на разных участках поля и в разных стадиях.

Игра под прессингом: стягивает Угарте максимально к своей половине, чтобы уругваец не успел помочь партнерам в опорной. Кобби Майну остается на растерзание:

Эпизод позиционной атаки: Мэддисон уводит Угарте за собой и создает километр пространства в опорной «МЮ» для Вернера. Немец легко заходит в уязвимую зону:

Эпизод индивидуального уничтожения: Мэддисон отыгрывается в стеночку с Деяном Кулусевски и легко ныряет Угарте за спину. Уругваец не успевает отреагировать:

Ни один из эпизодов не привел к голу, но в совокупности они фиксируют главное: «Юнайтед» был безнадежен буквально в каждом аспекте. Угарте – не первопричина, но как дебютант, начинающий с чистого листа, – характерный симптом проблем.

Далоту уже говорили, что он зря считает себя форвардом. «Тоттенхэм» наказал

У крайнего защитника «Юнайтед» необъяснимая привычка – иногда в него вселяется центрфорвард. За это Диогу уже пару раз мочил Джейми Каррагер. Никогда не выделял португальца как главную проблему, но на его примере показывал, насколько хаотичными выглядят атаки «МЮ» (1 ,2 ) в эпоху Тен Хага.

Цена за подключения Далота в игре с «Тоттенхэмом» – два пропущенных. Оба раза Диогу застревал в атаке, из-за чего Бреннан Джонсон (прямой оппонент по матчу) оказывался без опеки.

Эпизод перед первым голом. Далот решил, что без него команда точно не справится и полетел помогать в контратаку. В итоге не хватит сил вернуться и добежать за Джонсоном:

А вот момент перед вторым – тут Далот вообще оказался выше всех игроков «Юнайтед». Джонсон снова распорядился свободой и ассистировал:

Пожалуй, самая обескураживающая деталь – время. Португалец начинает включать режим центрфорварда с первых минут тайма – когда в памяти еще свежи инструкции тренера. Каррагер обращал на это внимание в мае. Пять месяцев спустя – и вот here we go again.

Первые дни «Сити» без Родри: какие проблемы?

После потери очков в матче с «Ньюкаслом» (1:1) Пепу пришлось отбиваться от журналистов, которые начали связывать результат с травмой Родри. Качество игры «Сити» и правда хромало, но каких именно качеств испанца не хватило?

Первое – качество позиционных атак. Чтобы компенсировать потерю Родри, «Сити» непривычно насытил центр поля. На тактической доске Тиаго Мотты вырисовывались даже не 2-7-2. Самый популярный вариант – 1-8-1. Итого – максимум коротких перепасовок, минимум остроты:

Второе – давление на игрока с мячом. «Сити» слишком часто оставлял без опеки Бруно Гимараэса. Тот мог распоряжаться временем и пространством. В конечном итоге наказал в эпизоде с пенальти, но похожие моменты возникали и раньше:

Такие проблемы Родри тоже умеет гасить, даже играя опорного. Либо сам поднимается в прессинг в стиле Бускетса, либо дает инструкции партнерам как играющий тренер. В этот раз у «Сити» не было такого помощника.

Как родился победный мяч «Арсенала»

Несмотря на кучу моментов с игры, для победы (4:2) «Арсеналу» снова потребовался стандарт. Гол Леандро Троссарда – идеальное сочетание тренерских идей Николя Жовера и импровизации игроков.

Изначально Троссард даже не заходил в штрафную на угловых – держался рядом с подающим на случай короткого розыгрыша. В концовке подал сигнал Букайо Сака, что теперь собирается на дальнюю.

Вот угловой за пару минут до гола. Троссард показывает, что пойдет на дальнюю, где у партнеров нет численного перевеса – паритет 4-v-4 (с ним – 5-v-4):

Партнеры отреагировали. Первая попытка расчистить пространство для Троссарда, чтобы вывести его на удар:

Забить не получилось, но «Лестер» не отреагировал на предупреждение. «Арсенал» наказал с помощью Ctrl+C, Ctrl+V:

Жовер был в восторге.

Как подсказка Эмери лишила «Астон Виллу» победы

«Астон Вилла» провела худший матч в сезоне (ничья 2:2 с новичком АПЛ «Ипсвичем»), но даже с такой игрой могла дотерпеть до победы. Кто ее лишил? Унаи Эмери!

Перед вторым голом «Ипсвича» испанец яростно просил защитника Эзри Конса подключиться к атаке:

Конса подключился, но потерял мяч. «Ипсвич» наказал, тут же организовав контратаку из его зоны:

Для полноты картины скажем: Конса играл номинально правого защитника, но фактически – вспомогательного ЦЗ. В атаках «Астон Виллы» почти не участвовал. В эпизоде, который завершился пропущенным, отдавал передачу в штрафную – всего лишь вторую для себя за матч. Вероятно, без подсказки Эмери не решился бы на штурм.

Не успев вернуться, Конса подставил Диего Карлоса – вероятно, самого тяжелого защитника лиги. Бразилец провалился, защищая огромный кусок пространства, но похвалим и Лиама Делапа – нападающий «Ипсвича» здорово распознал зону, через которую можно наказать.

Палмер изрешетил офсайдную ловушку «Брайтона»

Выходы 2-в-0 – неприятная изюминка последних матчей «Брайтона»:

Подобные эпизоды генерируют всем известные мемы, но они часть более широкой тенденции. Под руководством Фабиана Хюрцелера «Брайтон» помешан на офсайдной ловушке. Такой заточенности и подавно не было при Роберто де Дзерби (при нем – 1,87 офсайда за матч, сейчас – 4,83). По общему количеству офсайдов «Брайтон» уступает в топ-лигах только «Барселоне».

Особенность ловушки Хюрцелера – команда поддерживает ее не только во время прессинга. Пытаются ловить соперника, даже когда переходят в позиционную оборону. Защитники выстраиваются чуть ниже, но цель – загнать в офсайд – остается прежней. В итоге пытаются ловить по несколько раз за атаку: сначала выстроившись в центре поля, потом – по линии штрафной.

На старте сезона ловушка здорово работала и помогала прибавить в надежности (бич «Брайтона» при Де Дзерби). В последних турах соперники ее раскусили. «Ноттингем Форест» построил на забросах буквально всю игру в атаке – в конечном итоге наказали, сравняв счет. «Челси» был еще хладнокровнее (победа – 4:2).

Особенно постарался Коул Палмер. Англичанин попал в историю, оформив покер уже в первом тайме, но еще блистательно уничтожал ловушку. Либо сам распознавал момент для рывка, либо замечал партнеров, которые готовы рвануть, и выводил их пасом. Приговорил «Брайтон» за то, что пытаются ловить, не оказывая давления на игрока с мячом – пожалуй, в этом первопричина проблем.

«Брентфорд» забивает на первой минуте третий тур подряд. Как?

После «Ман Сити» и «Тоттенхэма» пострадал «Вест Хэм». Как сказал Томас Франк, за это команду пора заносить в Книгу рекордов Гиннесса. В чем секреты?

● Розыгрыши с центра поля наигрываются на тренировках – Франк подтвердил еще после гола «Тоттенхэму». Сценарист – тренер по стандартам и бывший игрок АПЛ Кит Эндрюс, которого пригласили в клуб прошлым летом. При этом сами комбинации меняются в зависимости от соперника.

● Главная особенность – быстрая доставка мяча и максимальное насыщение чужой половины в стиле Зденека Земана. Тео Уолкотт сравнил это со стартовым розыгрышем в регби. Благодаря насыщению «Брентфорд» забирает подборы и может запрессинговать после потери. Соперник теряется и перестает держать схему. Этим тоже пользуются.

● Элемент неожиданности дает Кристоффер Айер – крайний защитник с ростом 196 см. Первый длинный пас идет специально на него. Далее норвежец не выключается и помогает партнерам.

● Удача и реализация Бриана Мбемо. У него 2 мяча из 3. Первый – весом 0,11 xG. Второй – 0,08 xG. Шикарно кладет корпус и приговаривает с левой, но едва ли так будет получаться каждый раз. Франк считает, что прямо сейчас Мбемо в огне.

Интересно, что «Вест Хэм» уделял внимание розыгрышам «Брентфорда» и, судя по словам Томаша Соучека, готовился к ним на тренировках. Не помогло. В следующие выходные проверим в этом плане «Вулверхэмптон». Возможно, стоит начать с подбрасывания монетки перед игрой: забрать мяч себе – похоже, единственный шанс против «Брентфорда».

Слава Палагин

Мы снова про «Страсбур»

Первая команда, победившая «Марсель» Де Дзерби. И по делу!

В первом тайме «Страсбур» загасил «Марсель» прессингом. Трудно было даже Пьеру-Эмилю Хейбьергу, которому пришлось играть в центре защиты. Сам «Страсбур» шикарно выходил из защиты благодаря Диего Морейре, Андрею Сантосу и Себастиану Нанаси.

Морейра и Нанаси – интересный дуэт на левом фланге «Страсбура». Морейра играет левого защитника, хотя это номинальный игрок атаки. Идея представлена еще неделю назад против «Лилля»: «Страсбур» постоянно атаковал через этот фланг, но в защите была дыра из-за недостаточной помощи со стороны Нанаси. К «Марселю» Лиэм Росеньор провел работу над ошибками: еще опаснее впереди и заметно надежнее сзади.

Морейра и Нанаси уничтожили правый фланг защиты «Марселя». Как Исмаэль Дукуре уничтожил дебютировавшего Адриена Рабьо. Как Саиду Соу уничтожил Элье Ваи. Как Эмануэль Эмега уничтожил Дерека Корнелиуса. Как реализация моментов уничтожила Эмегу.

А во втором тайме «Страсбур» действовал прагматично. Впервые в сезоне это слово применимо к «Страсбуру». Взрослая победа команды, у которой нет ни одного игрока старше 24 лет. Да и 24 – только вратарю.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Мотта сделал из Копмейнерса копию болонского Фергюсона, чтобы создать пространство в атаке

Эта перемена видна даже по тепловым картам. Так Копмейнерс двигался в предыдущих матчах.

А так – в матче с «Дженоа».

Тен перешел с опозданием. В первых турах Мотта играл с Йылдызом под нападением, подстроив игру так, чтобы его смещения на фланг работали на команду. Кажется, увиденное понравилось тренеру. С голландцем он попробовал играть так же: генерировать путаницу и перегрузы, сдвигая атакующего полузащитника к игрокам на краю.

Эти матчи вместили несколько нулевых ничьих и победу над ПСВ. Против «Дженоа» (3:0) Мотта дал Копмейнерсу задачи, схожие с теми, что на той же позиции исполнял Льюис Фергюсон в «Болонье»: не искать и привлекать мячи, а разрывать дистанцию и создавать пространство.

Вот как шотландец объяснял эту роль: «Я играю рядом с нападающим. Мы отталкиваемся друг от друга: если он стартует в одну сторону, я бегу в другую. Мотта просит, чтобы я врывался в штрафную и замыкал. Он хочет, чтобы я двигался и создавал пространство для забеганий девятки».

Как и в предыдущих матчах, Копмейнерс был центральной фигурой, но в концептуально ином воплощении: привлекал не мячи, а внимание. Это отразилось на всем: тепловая карта сдвинулась в центр, формальная (по количеству касаний) вовлеченность уменьшилась почти вдвое. Но впереди появилось пространство, идентичное с тем, которое создавала «Болонья»: голландец создавал зону либо для Влаховича, либо для крайка (как в последнем голе). Защита разрывалась.

Если он оказывался глубже, роль перенимал Нико Гонсалес: так Мотта вписал в протокол любовь аргентинца к смещениям в центр. Перед вторым голом аргентинец был на краю.

Останься он там, и маневр был бы слишком жестким и предсказуемым. А центральный защитник, выбежавший на него, вернулся б в зону и подстраховал партнера против Влаховича. Но Нико сместился в центр. Васкес ушел за ним, на краю появилось пространство для рывка Калулу, а впереди – зона для забегания Влаховича. «Юве» ее использовал.

В «Болонье» игроки, которые оказывались на месте Фергюсона, точно так же перенимали задачу. Но обычно это были полузащитники, а не вингеры.

Мактоминей становится ключевым игроком Конте

Шотландец отыграл в старте три матча, сделав 1+1, и свел с ума автоматизированные определители схем. Одни считают, что «Наполи» играет 4-2-3-1. Другие – 4-3-3.

На самом деле Конте создал гибрид, в котором Мактоминей играет ключевую гибкую роль. И с мячом, и даже без Мактоминей часто играет форварда – схема становится 4-2-4. Причем речь не о забеганиях по ходу атаки, а о постоянном заполнении центра атаки в определенных игровых фазах.

Это движение проламывает обороны. «Монца» пропустила, когда Мактоминей расположился рядом с Лукаку – не хватило защитников, чтобы перекрыть всех.

Последовал пас в центр, мяч от шотландца отскочил к Хвиче: одному гол, другому ассист.

Юрич пробует совершенно новые для Серии А трюки

«Рома» часто выстраивалась вот так, особенно в первом тайме.

Обратите внимание: в структуре нет ни ширины, ни движения между линиями, которым учит позиционный футбол. И нет ромбов на двух краях с одновременным опустошением центра, к которым обязывает Гасперини и стремится Юрич.

Команда не следует обычным правилам. Почти все полевые скучились на одном фланге.

Юрич пробует лестницу – запрограммированное движение по диагоналям вместо привычных геометрических розыгрышей. Смысл приема в том, что серия коротких пасов в одно-два касание позволяет безопасно подняться по полю, как по ступенькам. Классно работает против персонального прессинга.

У «Ромы», впрочем, не получилось – слишком все сыро, игроки двигались невпопад. Но сам эксперимент интересный. Юрич выбрал неожиданное направление для развития: раньше таких проб я не видел ни у него, ни в итальянском футболе вообще. Только у Диниза в «Флуминенсе».

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages /Francesco Pecoraro / Stringer, Gabriele Maltinti / Stringer, Alexander Hassenstein / Staff, Michael Regan / Staff, Richard Pelham / Stringer ; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press