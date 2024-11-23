Артета про 3:0 с «Ноттингемом»: «Нванери стал 2-м в списке самых молодых авторов гола в АПЛ в истории «Арсенала». С ним нам нужно класть кирпич за кирпичом и следить, чтобы цемент не засыхал»
Микель Артета остался доволен разгромом «Ноттингем Форест» (3:0).
«Думаю, мы очень хорошо начали игру. В течение последних двух дней после завершения паузы на матчи сборных у меня было ощущение, что команда объединилась, что все вовлечены.
Сегодня было приятно увидеть влияние замен на игру. Каждый должен чувствовать себя важным. Хороший день.
Когда на поле выходит Эдегор, команда начинает играть по-другому. Это не совпадение.
Итан Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ в нашей истории. И это уже само по себе важная история. Он храбрый, и вы видели реакцию фанатов, они начали петь: «Он один из наших».
Думаю, нам нужно класть кирпич за кирпичом и следить за тем, чтобы цемент не засыхал. Надеюсь, с ним мы построим нечто прекрасное», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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