Артета про 3:0 с «Ноттингемом»: «Нванери стал 2-м в списке самых молодых авторов гола в АПЛ в истории «Арсенала». С ним нам нужно класть кирпич за кирпичом и следить, чтобы цемент не засыхал»

Микель Артета остался доволен разгромом «Ноттингем Форест» (3:0).

«Думаю, мы очень хорошо начали игру. В течение последних двух дней после завершения паузы на матчи сборных у меня было ощущение, что команда объединилась, что все вовлечены.

Сегодня было приятно увидеть влияние замен на игру. Каждый должен чувствовать себя важным. Хороший день.

Когда на поле выходит Эдегор , команда начинает играть по-другому. Это не совпадение.

Итан Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ в нашей истории. И это уже само по себе важная история. Он храбрый, и вы видели реакцию фанатов, они начали петь: «Он один из наших».

Думаю, нам нужно класть кирпич за кирпичом и следить за тем, чтобы цемент не засыхал. Надеюсь, с ним мы построим нечто прекрасное», – сказал главный тренер «Арсенала ».