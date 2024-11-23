«Барко можно лишь поздравить, покер – большое событие в жизни каждого игрока. Даже я столько не забивал в одной игре». Мостовой о победе «Спартака» над «Локо»
Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом».
Красно-белые выиграли матч 16-го тура Мир РПЛ со счетом 5:2. Манфред Угальде сделал покер, еще один гол забил Эсекиэль Барко.
«Угальде оформил покер? Ничего себе, вот это да! Я игру не смотрел, но было предчувствие, что «Спартак» выиграет.
Честно, разгрома не ожидал. А Барко (цитата по «РБ Спорт» – Спортс’‘) можно только лишь поздравить, покер – большое событие в жизни каждого футболиста. Даже я столько не забивал в одной игре, только на юношеском уровне», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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