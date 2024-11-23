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  • Зарема Салихова: «Локомотиву» против «Спартака» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова рухнул. И Лантратов исполнил Лещука»
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Зарема Салихова: «Локомотиву» против «Спартака» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова рухнул. И Лантратов исполнил Лещука»

Зарема Салихова объяснила поражение «Локомотива» от «Спартака» (2:5).

«Результат матча был предопределен. «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова на игру рухнул.

К тому же Лантратов исполнил Лещука», – отметила супруга экс-президента красно-белых Леонида Федуна.

«Лантратова я считал сильнейшим – и тот насрал. Дурацкие розыгрыши мяча в штрафной делают из вратарей идиотов». Кавазашвили про ошибку голкипера «Локо» в игре со «Спартаком»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoМиенти Абена
logoпремьер-лига Россия
logoЗарема Салихова
logoЛокомотив
logoИлья Лантратов
logoМихаил Галактионов
logoИгорь Лещук
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