Зарема Салихова: «Локомотиву» против «Спартака» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова рухнул. И Лантратов исполнил Лещука»
Зарема Салихова объяснила поражение «Локомотива» от «Спартака» (2:5).
«Результат матча был предопределен. «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова на игру рухнул.
К тому же Лантратов исполнил Лещука», – отметила супруга экс-президента красно-белых Леонида Федуна.
«Лантратова я считал сильнейшим – и тот насрал. Дурацкие розыгрыши мяча в штрафной делают из вратарей идиотов». Кавазашвили про ошибку голкипера «Локо» в игре со «Спартаком»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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