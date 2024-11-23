«Спартак» разгромил «Локомотив» – 5:2. На фору красно-белых зашел коэффициент 10.00, на покер Угальде ставки не принимались

«Спартак» крупно обыграл в дерби «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ (5:2).

До матча красно-белые котировались небольшими фаворитами за 2.40. Победа с форой (-2,5) зашла за 10.00. Тотал больше 5,5 сыграл за 12.00, а тотал больше 6,5 отсутствовал в предматчевой линии.

Манфред Угальде оформил покер и отдал голевую передачу. На его хет-трик можно было поставить за 35.00, на ассист – за 8.00. Также форвард «Спартака» котировался самым вероятным автором гола за 2.30. Ставки на его покер не принимались.

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