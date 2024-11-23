«Спартак» выиграл у «Локомотива» 6 из 8 последних матчей. За два года – одно поражение
«Спартак» проиграл «Локомотиву» лишь раз за два года.
Сегодня команда Деяна Станковича разгромила соперника со счетом 5:2 в 16-м туре Мир РПЛ.
Начиная с сентября 2022 года команды встречались в различных турнирах 8 раз. «Спартак» за это время одержал 6 побед, «Локомотив» – одну, еще раз была ничья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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