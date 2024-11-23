«Спартак» выиграл 5 из 6 последних матчей, 4 из них – всухую. Дальше – «Ростов» Карпина в Кубке
«Спартак» не сумел победить лишь раз за последний месяц.
Команда Деяна Станковича разгромила «Локомотив» (5:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 22 октября красно-белые в чемпионате и Фонбет Кубке России обыграли «Динамо» Махачкала (1:0), «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акрон» (4:0), а также уступили «Ростову» (0:1).
27 ноября «Спартак» проведет ответную игру против «Ростова» в Кубке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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