«Спартак» выиграл 5 из 6 последних матчей, 4 из них – всухую. Дальше – «Ростов» Карпина в Кубке

«Спартак» не сумел победить лишь раз за последний месяц.

Команда Деяна Станковича разгромила «Локомотив » (5:2) в 16-м туре Мир РПЛ . Начиная с 22 октября красно-белые в чемпионате и Фонбет Кубке России обыграли «Динамо» Махачкала (1:0), «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акрон» (4:0), а также уступили «Ростову» (0:1). 27 ноября «Спартак » проведет ответную игру против «Ростова» в Кубке.