«Динамо» покупает игроков за приличные деньги, но часто это выброшенные деньги. Последние трансферы – ужасные. С таким бюджетом должны бороться за титулы». Кобелев о бело-голубых
– По факту состав у «Динамо» очень хороший. У команды второй в РПЛ состав с точки зрения скамейки и качества. В атаке есть много моментов, ребята много забивают. А в обороне дела обстоят не лучшим образом, мягко говоря. Чтобы «Динамо» выиграло трофей, надо что-то поменять.
Каждое трансферное окно «Динамо» покупает игроков за очень приличные деньги, но часто это просто превращается в выброшенные деньги. Последние трансферы вообще ужасные.
– Как оцените трансфер Лунева?
– Лунев – хороший трансфер. Понятно, что вратарская линия укомплектована неплохо. Я в первую очередь говорил про полевых футболистов. Состав надо было усиливать, а не брать Гомеса и Маухуба. Это футболисты для скамейки.
Со своим бюджетом «Динамо» должно бороться за титулы, а титулы – это Кубок и первое место. Все остальное неинтересно. Если вы тратите огромные деньги, то должен быть результат, – сказал сказал бывший главный тренер «Динамо».
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