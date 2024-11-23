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  • «Динамо» покупает игроков за приличные деньги, но часто это выброшенные деньги. Последние трансферы – ужасные. С таким бюджетом должны бороться за титулы». Кобелев о бело-голубых
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«Динамо» покупает игроков за приличные деньги, но часто это выброшенные деньги. Последние трансферы – ужасные. С таким бюджетом должны бороться за титулы». Кобелев о бело-голубых

Андрей Кобелев раскритиковал работу «Динамо» на трансферном рынке .

– По факту состав у «Динамо» очень хороший. У команды второй в РПЛ состав с точки зрения скамейки и качества. В атаке есть много моментов, ребята много забивают. А в обороне дела обстоят не лучшим образом, мягко говоря. Чтобы «Динамо» выиграло трофей, надо что-то поменять.

Каждое трансферное окно «Динамо» покупает игроков за очень приличные деньги, но часто это просто превращается в выброшенные деньги. Последние трансферы вообще ужасные.

Как оцените трансфер Лунева?

– Лунев – хороший трансфер. Понятно, что вратарская линия укомплектована неплохо. Я в первую очередь говорил про полевых футболистов. Состав надо было усиливать, а не брать Гомеса и Маухуба. Это футболисты для скамейки.

Со своим бюджетом «Динамо» должно бороться за титулы, а титулы – это Кубок и первое место. Все остальное неинтересно. Если вы тратите огромные деньги, то должен быть результат, – сказал сказал бывший главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoАндрей Кобелев
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Лунев
logoДинамо Москва
logoЭль-Мехди Маухуб
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