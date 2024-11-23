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Андрей Кобелев: «Слишкович – пародия на тренера. Хочу, чтобы «Оренбург» вылетел – после его приглашения и Ярошика»

Андрей Кобелев прокомментировал работу Владимира Слишковича в «Оренбурге».

41-летний босниец, ранее работавший в «Спартаке», возглавил команду 7 октября. «Оренбург» идет на последнем месте в Мир российской Премьер-лиге, набрал 8 очков за 16 матчей.

«Слишкович – это вообще пародия на тренера.

Мне очень нравился «Оренбург», но после приглашения Ярошика и Слишковича я хочу, чтобы эта команда вылетела. Пусть в Первой лиге и играет с этим Слишковичем.

Зачем приглашать к нам в лигу югославов, которые нигде не работают? Это же абсурд. Слишкович пригласил к себе в штаб еще пятерых таких же людей», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

Андрей Кобелев: «Зачем нужны эти Николич и Станкович в РПЛ? Хватит ориентироваться на югославов. Пусть едут либо в Европу, либо к себе и там тренируют»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoАндрей Кобелев
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Слишкович
logoПервая лига
logoИржи Ярошик
logoСпартак
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