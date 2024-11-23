Валерий Газзаев: «Личка говорит, что «Динамо» надо быть в тройке. Это что за задача такая? Ущербная психология не дает добиваться больших результатов»

Валерий Газзаев высказался о «Динамо».

– «Динамо» который сезон подряд испытывает проблемы с обороной. Дело в исполнителях?

– Давайте не будем вмешиваться в выбор состава. Состав выбирает тренер, он же отвечает за результат и за все остальное. Я хочу отметить другое. Чтобы претендовать на чемпионство, надо с первого тура ставить задачу стать чемпионом. Недавно я прочитал интервью Лички . С его слов, задача «Динамо» – быть в тройке. Это что за задача такая?

«Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Зенит », «Локомотив» и «Краснодар» с самого начала должны ставить перед собой задачу стать чемпионом. Руководители должны требовать этого от игроков и от тренеров. «Зенит» же каждый год заявляет, что его задача – выиграть чемпионство. Другого места для «Зенита» нет. А если перед игроками ставят задачу войти в тройку, то они соответствующе начинают относиться к команде. Игроки вышеперечисленных команд должны понимать, что перед ними стоит одна задача – занять первое место. Но ни один тренер, кроме Семака, не объявляет такую задачу.

Ущербная психология не дает добиваться больших результатов, поэтому руководителям клубов надо требовать от своих футболистов выполнения самых серьезных задач. Надо сражаться за первое место, а не за второе, – сказал экс-тренер ЦСКА.