Угальде сделал хет-трик в матче с «Локомотивом» – первый для «Спартака» в РПЛ с 2018-го. Форвард вышел на 1-е место в списке бомбардиров, обогнав Батракова
Манфред Угальде вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.
Нападающий «Спартака» сделал хет-трик в матче против «Локомотива» в 16-м туре чемпионата России. Во втором тайме он забил еще один гол.
Это 9-й, 10-й, 11-й и 12-й голы костариканца в текущем розыгрыше турнира. Угальде вышел на первую строчку в бомбардирской гонке, опередив Алексея Батракова, который забил 10 мячей.
Ранее ни одному игроку «Спартака» не удавалось забить три гола за один матч РПЛ на «Лукойл Арене». Кроме того, это первый хет-трик спартаковца в РПЛ с 8 апреля 2018 года – тогда Квинси Промес трижды поразил ворота «Анжи» в гостевом матче.
В эпизоде со вторым голом Манфреду ассистировал Маркиньос Коста. Это первое результативное действие бразильского вингера за «Спартак».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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