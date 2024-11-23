Угальде сделал хет-трик в матче с «Локомотивом» – первый для «Спартака» в РПЛ с 2018-го. Форвард вышел на 1-е место в списке бомбардиров, обогнав Батракова

Манфред Угальде вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.

Нападающий «Спартака» сделал хет-трик в матче против «Локомотива » в 16-м туре чемпионата России. Во втором тайме он забил еще один гол.

Это 9-й, 10-й, 11-й и 12-й голы костариканца в текущем розыгрыше турнира. Угальде вышел на первую строчку в бомбардирской гонке, опередив Алексея Батракова , который забил 10 мячей.

Ранее ни одному игроку «Спартака » не удавалось забить три гола за один матч РПЛ на «Лукойл Арене». Кроме того, это первый хет-трик спартаковца в РПЛ с 8 апреля 2018 года – тогда Квинси Промес трижды поразил ворота «Анжи» в гостевом матче.

В эпизоде со вторым голом Манфреду ассистировал Маркиньос Коста . Это первое результативное действие бразильского вингера за «Спартак».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.