«Ростов» обыграл ЦСКА впервые с 2020 года. На волевую победу зашел коэффициент 6.80

ЦСКА дома проиграл «Ростову» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.

В прематче «Ростов» котировался андердогом за 4.40. На волевую победу любой из команд предлагался коэффициент 6.80. Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.88.

В предыдущий раз «Ростов» обыгрывал ЦСКА в марте 2020 года (3:2). После этого побед не было в 10 матчах подряд.

До старта 16-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали прогнозы в рамках всесезонного конкурса. Александр Головин поставил на победу «Ростова», а Павел Тихонов – на гол ударом со штрафного.

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