0

«Ростов» обыграл ЦСКА впервые с 2020 года. На волевую победу зашел коэффициент 6.80

ЦСКА дома проиграл «Ростову» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.

В прематче «Ростов» котировался андердогом за 4.40. На волевую победу любой из команд предлагался коэффициент 6.80. Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.88.

В предыдущий раз «Ростов» обыгрывал ЦСКА в марте 2020 года (3:2). После этого побед не было в 10 матчах подряд.

До старта 16-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали прогнозы в рамках всесезонного конкурса. Александр Головин поставил на победу «Ростова», а Павел Тихонов – на гол ударом со штрафного. 

Ставочная вики Спортса

«Спартак» и «Локо» = веселье, ЦСКА проиграет, а Пьянич забьет со штрафного? Прогнозы авторов Спортса’’ на РПЛ

Карпин-тренер против ЦСКА: был фаворитом всего дважды, а безвыигрышная серия длится уже четыре года

Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Россия
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoЦСКА
logoРостов
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«На мой взгляд, «Спартак» выглядит более опасным». Прогноз Погребняка на московское дерби
125 минут назад
Московское дерби в РПЛ! «Спартак» – фаворит за 2.35, но шансы «Локо» лишь немного ниже
сегодня, 11:00Реклама
«Локомотив» на один гол точно наиграет. Ну и «Спартак» тоже». Тихонов сделал прогноз на матч
3сегодня, 09:52
В Эстонии начато расследование из-за подозрительных ставок на баскетбольный матч
1сегодня, 09:37
«Ман Сити» – явный фаворит в игре с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы выиграла лишь 3 из 10 последних матчей против «шпор»
сегодня, 07:47
«Будет веселая перестрелка и верю минимум в четыре гола». Прогноз Головина на матч «Спартак» – «Локомотив»
сегодня, 07:22
Аудитория казино в России выросла на 35% за год. В 2024-м игорные зоны посетили более 1,2 миллиона человек
вчера, 14:19
Николай Оганезов: «Почему штрафы не распространяются на казино, игровые автоматы и лотереи? С чем связана дискриминация букмекеров?»
2вчера, 13:43
Николай Оганезов о штрафах за прием ставок у детей и должников: «Очевидно, что букмекер заинтересован в строгом соблюдении требований закона»
1вчера, 11:59
Букмекер Caesars установил 48 терминалов самообслуживания для приема ставок в общественных местах в Вашингтоне
вчера, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Милана» нанести «Ювентусу» первое поражение в Серии А
сегодня, 08:34Промо
«ЦСКА плох в последних матчах». Победа «Ростова» – прогноз Головина
5сегодня, 08:23
Гол ударом со штрафного – прогноз Тихонова на ЦСКА – «Ростов» с коэффициентом 11.00
1сегодня, 07:31
Мохаммад Джавад – автор БЕТСИТИ лучшего гола «Динамо» первого круга
сегодня, 07:07Промо
«Спартак» – «Локомотив»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход дерби
вчера, 16:37Промо
Минское «Динамо» больше всех бьет по воротам в КХЛ. 1.44 – обыграют московское «Динамо» по броскам в створ
вчера, 14:54
«Сибирь» – явный букмекерский фаворит матча с «Сочи». У клуба 1 победа в 11 последних играх КХЛ
вчера, 12:41
«Амур» проиграл в 14 матчах КХЛ подряд, но котируется фаворитом против «Барыса» на выезде
вчера, 09:36
На Гран-при в Санкт-Петербурге пройдет автограф-сессия с Елизаветой Туктамышевой
вчера, 07:26Промо
Winline подарит скидку на такси всем болельщикам Winline матча тура Спартак – Локомотив
21 ноября, 13:56Промо