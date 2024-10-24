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  • «Яшин – Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили об экс-футболисте «Динамо»
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«Яшин – Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили об экс-футболисте «Динамо»

Анзор Кавазашили назвал Льва Яшина «Пеле среди вратарей».

Яшин остается единственным голкипером в истории, выигравшим «Золотой мяч».

– Сможет ли кто-то достичь таких же высот?

– Не думаю, Яшин – это Пеле среди вратарей! Бог создал такого голкипера, это настоящий дар – так играть в футбол!

Лев Иванович потрясающе защищал ворота, чем и заслужил «Золотой мяч» в 1963 году, став единственным в истории голкипером, получившим такую престижную награду.

Пеле же во всем мире считается лучшим – это будет всегда. Месси, Роналду или кто-то еще не смогут приблизиться к величайшему игроку по прозвищу «черная жемчужина», так и никто среди вратарей не сможет приблизиться к Яшину, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашили.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoЛев Яшин
logoДинамо Москва
logoПеле
logoАнзор Кавазашвили
logoсборная СССР
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