«Яшин – Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили об экс-футболисте «Динамо»
Анзор Кавазашили назвал Льва Яшина «Пеле среди вратарей».
Яшин остается единственным голкипером в истории, выигравшим «Золотой мяч».
– Сможет ли кто-то достичь таких же высот?
– Не думаю, Яшин – это Пеле среди вратарей! Бог создал такого голкипера, это настоящий дар – так играть в футбол!
Лев Иванович потрясающе защищал ворота, чем и заслужил «Золотой мяч» в 1963 году, став единственным в истории голкипером, получившим такую престижную награду.
Пеле же во всем мире считается лучшим – это будет всегда. Месси, Роналду или кто-то еще не смогут приблизиться к величайшему игроку по прозвищу «черная жемчужина», так и никто среди вратарей не сможет приблизиться к Яшину, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашили.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости