«Яшин – Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили об экс-футболисте «Динамо»

Анзор Кавазашили назвал Льва Яшина «Пеле среди вратарей».

Яшин остается единственным голкипером в истории, выигравшим «Золотой мяч».

– Сможет ли кто-то достичь таких же высот?

– Не думаю, Яшин – это Пеле среди вратарей! Бог создал такого голкипера, это настоящий дар – так играть в футбол!

Лев Иванович потрясающе защищал ворота, чем и заслужил «Золотой мяч» в 1963 году, став единственным в истории голкипером, получившим такую престижную награду.

Пеле же во всем мире считается лучшим – это будет всегда. Месси, Роналду или кто-то еще не смогут приблизиться к величайшему игроку по прозвищу «черная жемчужина», так и никто среди вратарей не сможет приблизиться к Яшину, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашили.