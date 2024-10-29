Эми Мартинес о призе Яшина: «Я всегда стремился к самосовершенствованию, это моя ментальность. Для меня честь снова быть на этой сцене»

Эмилиано Мартинес высказался о том, что выиграл приз лучшему вратарю мира.

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины выиграл приз от France Football второй сезон подряд.

«Я всегда хотел становиться лучше. Спасибо всем. Это честь – снова быть на этой сцене. Спасибо всем моим партнерам и тренерам, ведь футбол остается командным видом спорта.

Я всегда стремился к самосовершенствованию с детства. Это моя ментальность», – сказал вратарь «Виллы» и сборной Аргентины.

Холанд стал пятым в борьбе за «Золотой мяч», Мбаппе – 6-й, Лаутаро – 7-й