«Локомотив» на один гол точно наиграет. Ну и «Спартак» тоже». Тихонов сделал прогноз на матч

Павел Тихонов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

Автор Спортса’’ поставил на «обе забьют» с коэффициентом 1.70.

«Станкович явно извлечет уроки из поражения в первом круге и постарается минимизировать вред от контратак «Локомотива». Тем не менее, «Спартак» строит оборону от атаки, а это значит, что с ним весело даже в топ-матчах. Галактионов тоже вряд ли планирует 0:0, «Локомотив» в топ-5 по ожидаемым голам, забивал в гостях и «Динамо», и ЦСКА, и «Зениту».

Так что на один гол точно наиграет. Ну и «Спартак» тоже», – считает Тихонов.

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