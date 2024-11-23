Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Сложная победа. Нам нужно, чтобы Ерохин забивал, а когда он выходит – не столь важно. Вчера Мюллер на 88‑й минуте вышел»

Сергей Семак подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0).

Победный гол на 96-й минуте забил Александр Ерохин .

– Это была очень важная победа. Группа лидеров идет очень плотно, поэтому потеря очков серьезно отражается на месте в турнирной таблице.

Эта победа сложна, безусловно: искусственное поле, много потерь, много пытались через центр играть, но ошибались.

«Оренбург » пользовался нашими ошибками, они хорошо и остро контратаковали. Хотелось бы выделить сегодня Марина . В составе соперника я редко кого‑то выделяю. Он здорово сыграл, индивидуально много обыгрывал, даже в меньшинстве создавал много остроты у наших ворот.

– Можете ли выпускать Ерохина раньше, если он выходит и забивает?

– Нам нужно, чтобы Ерохин забивал, а когда он выходит, не столь важно. Если видели, вчера Томас Мюллер на 88‑й минуте вышел.

Саша всегда выходит на столько, на сколько нужно. Он старается играть и показывать 100% возможностей. Это пример для игроков, прежде всего для молодых, – сказал главный тренер «Зенита ».