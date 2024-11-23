«Оренбург» не побеждает 15 матчей подряд в РПЛ и идет 16-м. После 2:0 со «Спартаком» – 10 поражений и 5 ничьих
«Оренбург» не побеждает в Мир РПЛ 15 матчей подряд.
Команда Владимира Слишковича уступила «Зениту» (0:1) в 16-м туре.
На данный момент «Оренбург» одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).
После этого оренбуржцы в 5 матчах сыграли вничью и проиграли 10 раз. Ранее команду тренировал серб Саша Илич.
Команда идет на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице с 8 очками.
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