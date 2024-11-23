«Оренбург» не побеждает 15 матчей подряд в РПЛ и идет 16-м. После 2:0 со «Спартаком» – 10 поражений и 5 ничьих

«Оренбург» не побеждает в Мир РПЛ 15 матчей подряд.

Команда Владимира Слишковича уступила «Зениту » (0:1) в 16-м туре.

На данный момент «Оренбург » одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).

После этого оренбуржцы в 5 матчах сыграли вничью и проиграли 10 раз. Ранее команду тренировал серб Саша Илич .

Команда идет на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице с 8 очками.