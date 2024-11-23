Ерохин забил 3 победных гола за «Зенит» в сезоне. 35-летний хавбек стал лидером клуба в XXI веке по мячам после выхода на замену – 11

Александр Ерохин забил три победных гола за «Зенит» в нынешнем сезоне.

Сегодня 35-летний полузащитник на 96-й минуте забил решающий мяч в игре 16-го тура Мир российской Премьер-лиги с «Оренбургом» (1:0).

Его голы также приносили «Зениту » победу в двух матчах Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0 в первом туре, 1:0 – в шестом).

На счету Ерохина стало 5 мячей в 20 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Он вышел на третье место в истории РПЛ по числу голов, забитых после выхода на замену – 13.

По этому показателю Ерохин уступает лишь Дмитрию Кириченко (20 голов) и Роману Адамову (15). Также по 13 мячей у Артема Дзюбы , Романа Павлюченко, Игорь Лебеденко и Евгения Маркова.

За «Зенит» Ерохин забил 11-й гол после выхода со скамейки – рекорд клуба в XXI веке (у Андрея Мостового и Ивана Сергеева – по 10).

У «Зенита» 8 побед и ничья в 9 последних матчах