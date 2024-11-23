Карасев отменил гол «Зенита» на 91-й из-за офсайда. На 96-й питерцы снова забили «Оренбургу»
Гол «Зенита» на 91-й минуте в игре с «Оренбургом» отменили из-за офсайда.
Густаво Мантуан навесил в штрафную на Матео Кассьерру, который пробил ногой в падении. Вратарь Николай Сысуев отбил удар, но Лусиано Гонду был первым на мяче и отправил его в сетку.
Однако арбитр Сергей Карасев отменил гол из-за офсайда после подсказки ВАР – Гонду был вне игры в момент касания Кассьерры.
Спустя 5 минут после отменного гола, в следующей же атаке, «Зенит» все же открыл счет. Головой забил Александр Ерохин. Матч завершился 1:0.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
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