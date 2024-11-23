«Зенит» в 3-й раз подряд обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. В гостях – первая победа с 2019-го

«Зенит» в третий раз подряд обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал гостевую победу в матче 16-го тура Мир российской Премьер-лиги.

Две предыдущих встречи между этими командами состоялись в 25-м туре прошлого сезона и в 11-м туре нынешнего чемпионата. Они также завершились победой «Зенита » с минимальным счетом, но это были домашние игры.

В Оренбурге «Зенит» не побеждал с июля 2019 года – были ничья (2:2) и поражение (1:3).

Команда Сергея Семака вышла на промежуточное первое место в таблице, набрав 39 очков за 16 игр.

«Оренбург » идет последним. На их счету 8 баллов в 16 матчах.

«Зенит» дожал «Оренбург» – 1:0. Ерохин забил на 96-й, гол Гонду на 92-й был отменен, Коваленко удалили на 38-й