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В «МЮ» сомневаются в Зиркзе и считают, что он недостаточно хорош. У форварда, купленного за 42,5 млн евро, 1 гол в 17 матчах (MEN)

В «МЮ» сомневаются в качестве игры Джошуа Зиркзе.

23-летний форвард перешел в английский клуб из «Болоньи» в межсезонье за 42,5 миллиона евро.

По информации Manchester Evening News, некоторые представители руководства «Манчестер Юнайтед» считают, что Зиркзе недостаточно хорош.

Отмечается, что клуб может рассмотреть вариант с арендой или продажей игрока.

Нападающий провел за команду 17 матчей во всех турнирах в этом сезоне. На его счету один гол и две результативные передачи.

«МЮ» предложил «Наполи» Зиркзе и 30 млн евро за Осимхена. Итальянцы хотят полную сумму трансфера (Il Mattino)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoДжошуа Зиркзе
logoпремьер-лига Англия
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