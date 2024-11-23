«Зенит» заменил Эраковича на 41-й минуте игры с «Оренбургом». Серб держался за ребра и поясницу

«Зенит» заменил Страхиню Эраковича в первом тайме игры с «Оренбургом».

Сербский игрок покинул поле на 41-й минуте матча 16-го тура Мир российской Премьер-лиги (0:0, второй тайм). Вместо него вышел Густаво Мантуан .

Отметим, что Эракович , уходя с газона, держался за ребра и поясницу.

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«Зениту» поставили лого «Спартака» на графике «Матч! Премьер» перед игрой с «Оренбургом». В расписании тура у четырех клубов эмблема красно-белых, еще у пяти – «Динамо»