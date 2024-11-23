«Зенит» заменил Эраковича на 41-й минуте игры с «Оренбургом». Серб держался за ребра и поясницу
«Зенит» заменил Страхиню Эраковича в первом тайме игры с «Оренбургом».
Сербский игрок покинул поле на 41-й минуте матча 16-го тура Мир российской Премьер-лиги (0:0, второй тайм). Вместо него вышел Густаво Мантуан.
Отметим, что Эракович, уходя с газона, держался за ребра и поясницу.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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