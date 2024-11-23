У Соболева 3 желтые и 2 гола в 13 матчах в «Зените». Форвард был предупрежден за споры с судьей в игре с «Оренбургом» и заменен в перерыве
Инцидент произошел на 20-й минуте матча 16-го тура Мир российской Премьер-лиги с «Оренбургом» (0:0, второй тайм).
Форвард «Зенита» показывал судьям, что мяч ушел за пределы поля от соперника, а не от него. После того, как мяч отдали сопернику, Соболев махнул рукой, за что и был наказан предупреждением.
На счету 27-летнего форварда 13 матчей, включая текущий, за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах. Он забил два гола, отдал 1 голевой пас и получил три желтых карточки.
В перерыве Соболев покинул поле. Вместо него в игру вошел Матео Кассьерра.
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