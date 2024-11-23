Коваленко удален в матче с «Зенитом» – хавбек «Оренбурга» получил желтые на 31-й и 38-й

Хавбек «Оренбурга» Александр Коваленко удален в матче с «Зенитом».

На 31-й минуте футболист получил предупреждение за толчок в спину Максима Глушенкова , который рвался к воротам хозяев, а на 38-й минуте он получил вторую желтую за подкат против Педро в середине поля.

Напомним, в 2024 году Коваленко перешел в «Оренбург » из «Зенита » за 2 млн евро.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.