Коваленко удален в матче с «Зенитом» – хавбек «Оренбурга» получил желтые на 31-й и 38-й
Хавбек «Оренбурга» Александр Коваленко удален в матче с «Зенитом».
На 31-й минуте футболист получил предупреждение за толчок в спину Максима Глушенкова, который рвался к воротам хозяев, а на 38-й минуте он получил вторую желтую за подкат против Педро в середине поля.
Напомним, в 2024 году Коваленко перешел в «Оренбург» из «Зенита» за 2 млн евро.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости