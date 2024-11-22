Аршавин о «Зените»: «К зиме подойдет на первом месте, надеюсь. Не надо оглядываться на «Краснодар», «Локомотив», нужно использовать свой ресурс по максимуму»
Андрей Аршавин надеется, что «Зенит» выйдет на первое место в Мир РПЛ.
На данный момент петербургский клуб идет вторым в турнирной таблице, набрав 36 очков в 15 турах. «Зенит» отстает от «Краснодара» на 1 балл и опережает «Локомотив» на 2 очка.
«Думаю, что «Зениту» в оставшейся части сезона будет непросто. Но надеюсь, что к зиме команда подойдет на первом месте. Есть все предпосылки, судя по календарю. По весне – посмотрим.
Думаю, что «Зенит» все равно не должен оглядываться на «Краснодар», на «Локомотив». Он сам по себе силен, поэтому ему просто нужно по максимуму использовать свой ресурс, своих футболистов и постараться выиграть», – сказал бывший хавбек «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости