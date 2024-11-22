Аршавин о «Зените»: «К зиме подойдет на первом месте, надеюсь. Не надо оглядываться на «Краснодар», «Локомотив», нужно использовать свой ресурс по максимуму»

Андрей Аршавин надеется, что «Зенит» выйдет на первое место в Мир РПЛ.

На данный момент петербургский клуб идет вторым в турнирной таблице, набрав 36 очков в 15 турах. «Зенит» отстает от «Краснодара » на 1 балл и опережает «Локомотив » на 2 очка.

«Думаю, что «Зениту» в оставшейся части сезона будет непросто. Но надеюсь, что к зиме команда подойдет на первом месте. Есть все предпосылки, судя по календарю. По весне – посмотрим.

Думаю, что «Зенит» все равно не должен оглядываться на «Краснодар», на «Локомотив». Он сам по себе силен, поэтому ему просто нужно по максимуму использовать свой ресурс, своих футболистов и постараться выиграть», – сказал бывший хавбек «Зенита ».