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  • Андрей Аршавин: «Болельщики «Зенита» несладко приняли Соболева. Хотя он сказал, что его это подстегивает. Важно будет, как он сыграет весной» 
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Андрей Аршавин: «Болельщики «Зенита» несладко приняли Соболева. Хотя он сказал, что его это подстегивает. Важно будет, как он сыграет весной» 

Андрей Аршавин высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

«Мы задавали вопрос по поводу Соболева одному из тренеров нашего штаба. Как я и предполагал, когда человек тренируется один и не играет, он теряет тонус. Поэтому уходит больше времени, чтобы восстановиться, даже если бы он остался в предыдущей команде.

Понятно, что в «Зените», в новом коллективе ему сложнее. Болельщики тоже несладко его приняли. Это тоже накладывает отпечаток, хотя он сказал, что его это подстегивает. Важно будет, как он сыграет весной, потому что пока «Зенит» и так набирает очки», – сказал экс-игрок «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Соболев
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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