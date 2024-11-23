Родри: «Симеоне более эмоциональный, Пеп – более методичный. Они разные, но оба дают тебе то, что нужно»
Родри высказался о различиях между Пепом Гвардиолой и Диего Симеоне.
«У каждого из них свой стиль. Чоло [Симеоне] упорно стоял на своем, призывал играть интенсивно, и я помню, как приезжал на тренировку с головной болью. Пеп поспокойнее, но он анализирует игру на доске…
Они разные. Симеоне более эмоциональный, Пеп – более методичный, но оба дают тебе то, что нужно, – сказал хавбек «Манчестер Сити», выступавший ранее за «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena Ser
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