Родри о «Золотом мяче»: «Не хочу, чтобы он повлиял на меня. Не буду оценивать это до конца карьеры»

Родри высказался о значении завоевания «Золотого мяча».

«Хочу, чтобы меня продолжали ценить так же, хотя понимаю, что поменялось само измерение.

Не хотел бы, чтобы это повлияло меня. Об этом могут позаботиться мое окружение и семья.

К этому меня привел интеллект. Пока не завершу карьеру, я не буду это оценивать», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.