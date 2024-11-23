Родри о «Золотом мяче»: «Не хочу, чтобы он повлиял на меня. Не буду оценивать это до конца карьеры»
Родри высказался о значении завоевания «Золотого мяча».
«Хочу, чтобы меня продолжали ценить так же, хотя понимаю, что поменялось само измерение.
Не хотел бы, чтобы это повлияло меня. Об этом могут позаботиться мое окружение и семья.
К этому меня привел интеллект. Пока не завершу карьеру, я не буду это оценивать», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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